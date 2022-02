Brežiški župan Molan za neuspeh pri potegovanju za status mestne občine krivi opozicijo

16.2.2022 | 14:30

Ivan Molan (foto: arhiv DL)

Brežice - Državnozborski odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo včeraj ob izenačenem izidu ni izglasoval predloga Danijela Krivca (SDS) o imenovanju Brežic za mestno občino. Brežiški župan Ivan Molan je za omenjeni neuspeh okrivil opozicijske stranke, ki so glasovale proti, izid glasovanja pa je bil zato neodločen.

Občina je sicer po lanskem prvem neuspešnem potegovanju za status mestne občine državnemu zboru predložila vse potrebno in zahtevano. Vnovično kandidaturo so tudi soglasno podprli občinski svetniki in praktično vse stranke na terenu, je opozoril Molan opozoril v današnjem odzivu.

V Občini Brežice so se namreč po lanskem jesenskem neuspešnem poskusu, da bi dobili status mestne občine, decembra lani vnovič lotili tega podviga. Poslanec Krivec pa je na občinsko pobudo vložil predlog spremembe zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, ki naj bi Občini Brežice omogočil pridobitev statusa mestne občine.

Ker je ob lanski pobudi za podelitev mestnega statusa Občini Krško svoj predlog podala tudi Občina Brežice, a jo je državni zbor zavrnil z obrazložitvijo, da je vloženo dopolnilo zakona v neskladju s poslovnikom, pa so na brežiški občini stavili Krivčev predlog.

Ta je namreč vložil identičen predlog spremembe omenjenega zakona, kot ga je v imenu Občine Krško vložil poslanec Dušan Šiško (SNS), so pojasnili na brežiški občini.

Menili so tudi, da za odločanje o predlogu za Mestno občino Brežice ni več ovir, "saj bo glasovanje tudi dokaz, da je državni zbor dosleden pri svojih odločitvah, enako tudi za posavske poslance, ki javno ves čas zagovarjajo enotnost svojega dela, ko gre za korist občin v Posavju", so dodali.

Občina Brežice ima sicer 24.500 prebivalcev in se uvršča med večje slovenske občine. Večja je od treh slovenskih mestnih občin. Občino zaznamuje pomembna geostrateška lega na jugovzhodnem delu države, na njenem ozemlju poteka desetina schengenske meje. Na tamkajšnji meji s Hrvaško sta dva mednarodna in trije meddržavni prehodi ter štirje maloobmejni prehodi.

Občina Brežice je z avtocestno povezavo Obrežje-Ljubljana, železniško progo Ljubljana-Dobova, tremi daljinskimi kolesarskimi povezavami in edinim vojaškim letališčem v državi stičišče transportnih poti. Hkrati je močno upravno, izobraževalno in zdravstveno središče. Občina Brežice ima "izjemen razvojni potencial", je tudi središče kulturnega in družbenega dogajanja. Podatek o povprečnem skupnem selitvenem prirastu Občino Brežice v zadnjih desetih letih uvršča takoj za Koper, Maribor in Ljubljano, so še ob vložitvi vnovične pobude navedli na brežiški občini.

STA; M. K.

