FOTO: Požar na Košenicah in nesreča pri Ribnici

16.2.2022 | 18:30

Dopoldanski požar na Košenicah od daleč ... (foto: S. K.; FB Policijske kontrole Dolenjska)

... in šmihelski gasilci v akciji od blizu. (foto: PGD Šmihel)

Tole je pa včerajšnja nesreča pri Ribnici. (obe fotografiji: Gasilska enota Ribnica)

Danes ob 10.18 je v ulici Košenice v Novem mestu gorela stanovanjska hiša. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar, ki je zajel ostrešje hiše, odstranili del fasade in strešno kritino.

Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu.

Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

Najprej v brežino, nato še v ograjo

Včeraj okoli 12.30 ure je v Velikih Poljanah voznica osebnega vozila peljala iz smeri Ljubljane proti Ribnici, pri čemer pa svoje hitrosti ni prilagodila razmeram na cesti ter zato izgubila nadzor nad vozilom, poroča PU Ljubljana.

Najprej je trčila v travnato brežino, nato pa še v varovalno ograjo.

V nesreči sta se voznica in potnica lažje poškodovali.

Policisti bodo zoper voznico uvedli prekrškovni postopek.

M. K.