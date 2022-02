Vlada imenovala svoje predstavnike v svet SB Brežice

17.2.2022 | 07:50

SB Brežice (foto: M. L., arhiv DL)

Ljubljana/Brežice - Vlada je na včerajšnji seji imenovala svoje predstavnike v svete nekaterih javnih zdravstvenih zavodov, tudi Splošne bolnišnice Brežice.

Štiriletni mandat so dobili Robert Kaše, Bojana Bah, Patricia Čular in Zdenka Žrlič Bahčič, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Predstavnikom vlade začne teči mandat s konstitutivno sejo sveta zavoda.

STA; M. K.