Gradnja novega obrata - s Krko prihaja najsodobnejša tehnologija

17.2.2022 | 09:15

Predstavnikom Krke so domačini postavili precej vprašanj, največ glede vplivov na okolje.

Pogovor o novi tovarni so organizirali v sejni sobi občine. (Vse foto: M. L.)

Krško - Na povabilo Krajevne skupnosti mesta Krško in Mestne občine Krško so včeraj predstavniki novomeškega farmacevtskega podjetja Krka predstavili širitev Krke v Krškem, in sicer gradnjo novega obrata Sinteza 2. Tako je Andrej Kulovec, vodja projekta Sinteza 2, predstavil načrtovano naložbo, Slavko Zupančič, vodja službe za varstvo okolja, je govoril o možnih vplivih na okolje, prisotna sta bila še tehnični direktor Marko Lampret in vodja službe za odnose z javnostmi Elvira Medved.

Do 500 zaposlenih

Ko je začela v Krškem obratovati Sinteza 1, je bilo zaposlenih 61 delavcev, danes jih v krškem obratu dela 92. Ko bodo zgradili Sintezo 2, jih bodo v začetku zaposlili še 167 in pozneje še okrog 200. »Ko bo naložba v Krškem končana, bo tu delalo do 500 zaposlenih, večinoma naravoslovno-tehničnih poklicev, od teh kar trideset odstotkov z univerzitetno izobrazbo,« napovedujejo v Krki.

Najsodobnejša tehnologija

Poleg vprašanj o možnostih zaposlovanja je včeraj domačine zanimal predvsem vpliv Krkine proizvodnje na okolje. Predstavniki podjetja so v odzivu na razpravo predstavnikov sveta krajevne skupnosti mesta Krško Ivana Učanjška in Boštjana Pirca in nekaterih drugih pojasnili, da bo tovarna obratovala po najvišjih merilih za čisto okolje in z najsodobnejšo tehnologijo. Vrednosti vplivov na okolje morajo biti zaradi narave Krkine proizvodnje celo nižje od tistih, ki jih dovoljujejo splošni okoljski predpisi. Vplivno okolje proizvodnje sega do ograje tovarne.

Kmalu brez vonja

Vonj, ki so ga omenili nekateri domačini, bi se lahko pojavil zaradi občasnih zastojev v delovanju obstoječih napravah za termično oksidacijo. Za termično oksidacijo so že zgradili novo postrojenje, ki ga bodo zagnali v dveh do treh tednih, in po tistem ne bo več vonja, so poudarili predstavniki Krke.

Vipap ugaša, Krka raste

Krški župan Miran Stanko je izrazil zadovoljstvo nad Krkino odločitvijo za širitev obrata v Krškem. Tovarna papirja postopno ugaša, Krško pa dobiva novo proizvodnjo z najsodobnejšo tehnologijo.

Krka je povabila prebivalce, naj se nanjo obračajo z vsemi vprašanji glede delovanja tovarne v Krškem, ponudila je tudi možnost ogleda proizvodnje.

Predstavitev je ob omenjenih in nekaterih drugih vprašanjih ter odgovorih minila v znamenju sodelovanja in lokalne podpore Krkinim načrtom s Sintezo 2 in brez lokalnih pogojevanj ali zahtev.

M. L.

Galerija