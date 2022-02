Novo mesto, Straža - vas je zbudil potres?

17.2.2022 | 07:00

Minulo noč ob 0.44 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,3 v bližini Dolenjskih Toplic, 60 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci občin Novo mesto in Straža. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Drevo na cesti

Ob 21.25 je bila zaradi podrtega drevesa zaprta lokalna cesta Tržišče-Škovec v občini Sevnica. Drevo so razžagali in odstranili delavci Komunale Sevnica.

Do onemoglega

Na Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto vstop do onemogle osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu LOKVE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu VINOTOČ in DOL. BOJANCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz, TP PLEMBERK izvod 1.RO-1, 3.PLEMBERK ZRAČNO;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE, izvod 4.HUDO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA, TP GOR. POLJE, TP LOŠKA VAS, TP GABRJE PRI SOTESKI;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS1, izvod 1.SLATNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA, izvod 3.3.TRNJE;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 2.ŽTP-FOTOGRAF;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 10.BANKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUŽNJA VAS;od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

