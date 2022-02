Med osem najboljših tudi Krka

Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so v tekmi 1/8 finala pokala Slovenije suvereno, s 23:31 (10:16) premagali tekmeca RK Dol TKI Hrastnik in se uvrstili med osem najboljših ekip v tem delu tekmovanja.

Novomeščani so sinoči z odliko opravili test pred sobotno ligaško preizkušnjo, kjer se bosta včerajšnja nasprotnika v 16. krogu 1. B DRL pomerila še za prvenstvene točke. Varovanci trenerja Mirka Skoka so Hrastničanom skozi celotno tekmo povzročali nemalo težav, saj tempu igre niso sledili, krkaši pa so si hitro ustvarili zajetno prednost in jo zadržali vse do glavnega odmora (10:16). S podobno predstavo so Novomeščani nadaljevali tudi v drugem polčasu, kjer pa so prednost iz prvega dela še oplemenitili in na koncu zasluženo zmagali. Tekma se je končala z osmimi goli prednosti v korist Krke.

Blaž Ernestl, igralec MRK Krka: “Vedeli smo, da si dve tekmi sledita v razmahu treh dni in poskušali smo se maksimalno pripraviti in skoncentrirati, da ne bi bilo kakšnih nepotrebnih presenečenj. Vemo, česa smo sposobni in to moramo dokazati še v soboto, skratka, ponoviti isto partijo in v tekmo kreniti brez podcenjeva in še enkrat zmagati.”

Statistika:

RK DOL TKI HRASTNIK: Žibert (3 obrambe), Štamic (7 obramb), Šubaj, Brilej, Brilej, Zobarič 3, Gerjovič 2, Moljk 4, Zupanc 1, Blagotinšek 3, Simončič 8, Veršovnik, Hohnjec 1, Potočnik 1,

MRK KRKA: Rauh, Nosan (1 obramba), Brajer (7 obramb), Bradeško 1, Avsec 1, Majstorović 9, Grojzdek 1, Ernestl 8 (4), Knavs 2, Klemenčič 2, Vukić 3, Lončar, Kukman 2, Windischer 2,

Sedemmetrovke: RK DOL TKI HRASTNIK 3 (0), MRK KRKA 4 (4)

Izključitve: RK DOL TKI HRASTNIK 4 minut, MRK KRKA 0 minut

V soboto, 19. februarja, bodo farmacevti v dvorani Dolanka v Hrastniku odigrali še tekmo 16. krogra v 1.B državni ligi.

* Izidi:

- osmina finala:

- torek, 8. februar:

Frankstahl Radovljica - *Urbanscape Loka 26:36 (12:20)

Kočevje - *Butan Plin Izola 23:29 (10:16)

- sreda, 9. februar:

*Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 2011 28:27 (13:13)

Velika Nedelja - *Ljubljana 24:26 (12:15)

Moškanjci-Gorišnica - *Sviš Ivančna Gorica 19:28 (10:10)

Drava Ptuj - *Celje Pivovarna Laško 21:49 (10:23)

- sreda, 16. februar:

Dol TKI Hrastnik - *Krka 23:31 (10:16)

Trimo Trebnje - Riko Ribnica (preloženo)

* Opomba: ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale

