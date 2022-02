Je vedel, da je blizu policist, ko je streljal? Pa spor na OŠ in v vrsti čakajočih pred lekarno

17.2.2022 | 11:00

Simbolna slika (foto: Bobo)

S Policijske uprave Novo mesto so nam danes poslali združeno poročilo o dogodkih na območju PU za ponedeljek, torek in sredo. Pestro je bilo, v nadaljevanju nekaj podrobnosti ...

PONEDELJEK, 14.2.2022

Policisti so na številko 113 sprejeli 190 klicev, od tega je bilo 42 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Obravnavali so dvanajst prometnih nesreč, od tega je bil v eni voznik lažje telesno poškodovan. Zaradi kršitev javnega reda in miru so trikrat posredovali v zasebnem prostoru in štirikrat na javnem kraju. Na Otočcu so dvema kršiteljema napisali plačilna naloga, še enemu pa v Kerinovem Grmu zaradi predvajanja glasne glasbe sredi noči.

V Novem mestu so zvečer plačilni nalog napisali še vinjenemu kršitelju na Ulici Slavka Gruma, ki je razgrajal in žalil domače. Plačilni nalog bodo zaradi zlorabe klica na številko 113 napisali kršitelju v Krškem, ker je ob osmih zvečer klical policijo in prijavil pretepanje, kar pa se ob prihodu policistov na kraj ni izkazalo za resnično.

Streljal v bližini policista

Zvečer so policisti v okolici Novega mesta prijeli 58-letnika, ki je pred tem streljal v bližini policista – vodnika službenega psa, ki je izvajal naloge na tem območju.

Policist vodnik službenega psa je ob pol osmi uri zvečer obvestil operativno-komunikacijski center o strelih na relaciji Kuzarjev kal – Brezje, nedaleč od mesta, kjer se je nahajal. Kmalu zatem je opazil sumljivo vozilo in voznika, ki pa modre luči in sirene ni upošteval. Skupaj z novomeškimi policisti so vozilo ustavili v bližnjem naselju, voznika prijeli ter ga povabili na policijsko postajo. Opravili so ogled kraja, zavarovali sledove, ki so potrdili, da je bilo streljano, in o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Preiskava primera se nadaljuje zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ali je strelec vedel, da je bil v bližini policist, še ugotavljajo.

Ustavili pijanega voznika

Ob sedmih zvečer so trebanjski policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavili 72-letnega voznika osebnega avtomobila. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,56 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in napisali plačilni nalog.

Pijan povzročil prometno nesrečo; morali so ga vkleniti



Zvečer se je na Mirni zgodila prometna nesreča zaradi pijanega voznika.

Na številko 113 so nekaj minut po sedmi poklicali zaradi prometne nesreče na Mirni, kjer je eden od udeležencev potreboval zdravniško pomoč. Ogled kraja so prevzeli prometni policisti, ki so ugotovili, da je 55-letni voznik med vožnjo zapeljal na drugo stran ceste in trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je peljal 44-letni voznik. 44-letnika so na kraju oskrbeli trebanjski reševalci, nakar so ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Ugotovili so, da je lažje poškodovan. Prisotnosti alkohola pri njem niso ugotovili.

Je pa preizkus alkoholiziranosti 55-letnega povzročitelja pokazal rezultat 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Podrobneje bo znano po rezultatih strokovnega pregleda. Povzročitelja so na kraju morali vkleniti, saj je kazal očitno namero, da kraj zapusti. Policisti bodo povzročitelja kazensko ovadili zaradi nevarne vožnje.

Vozil brez vozniškega dovoljenja, ostal še brez avta

Brežiški policisti so okoli pol osme ure zvečer v Glogovem Brodu kontrolirali 16-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili si, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu osebni avtomobil zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku. Prisotnosti alkohola niso ugotovili.

TOREK, 15.2.2022

Policisti so na številko 113 sprejeli 199 klicev, od tega je bilo 52 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Obravnavali so štiri prometne nesreče z materialno škodo in dve prijavi poškodovanih vozil na parkirnih prostorih. Zaradi kršenja javnega reda in miru so dvakrat posredovali v zasebnem prostoru in enkrat na javnem kraju. V Gazicah bodo napisali plačilni nalog 52-letnemu kršitelju, ki naj bi za ušesa povlekel sosedovega otroka.

Tatvine v trgovinah

Na Avšičevi ulici in v Žabji vasi so policisti obravnavali 24-letnico, ki je hodila po trgovinah in odnesla nekaj izdelkov brez plačila. Najprej so policiste klicali ob pol dvanajstih, da je varnostnik opazil osebo, ki je iz polic dajala izdelke v potovalko – očitno z namenom, da jih odnese brez plačila. Nadaljevanje je preprečil varnostnik in nato policisti. Kmalu zatem pa so izvedeli, da se je podobno zgodilo še v drugi trgovini, kjer je nabrala za dvaindvajset evrov izdelkov, ki jih je nesla mimo blagajne brez plačila. Na blagajni je plačala le en izdelek, ostala pa si prilastila. 24-letnico bodo kazensko ovadili.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so dopoldne v Cerkljah ob Krki prijeli štiri državljane Afganistana, ki so državno mrejo prečkali mimo mejnega prehoda.

SREDA, 16.2.2022

Policisti so na številko 113 sprejeli 150 klicev, 38-krat so posredovali.

Obravnavali so sedem prometnih nesreč z gmotno škodo (šest od teh zaradi trkov z različno divjadjo). Na cesti Šentjanž – Radeče so sevniški policisti popoldne obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila zaradi prevelike hitrosti 26-letnega voznika. Ker je prehitro pripeljal v ovinek, je zadek vozila zaneslo, da je trčil v nasproti vozeče vozilo. Obema udeležencema so odredili preizkus alkoholiziranosti, pri čemer je pri 26-letniku pokazal rezultat 0,35 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Obravnavali so tri kršitve javnega reda in miru na javnem kraju. V Krški vasi so brežiški policisti napisali plačilni nalog 47-letniku, ki je med prepirom žalil soseda. Črnomaljski policisti bodo uvedli tri postopke o prekršku zoper javni red in mir za osnovnošolce, ki so se zjutraj sporekli na osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju. Uslužbenci šole so reagirali hitro in pomirili situacijo ter o tem obvestili policijo in starše. O dogodku so seznanili tudi center za socialno delo. V Novem mestu pa so policisti zaradi prepira med vrsto čakajočih pred lekarno opozorili eno osebo, eni pa napisali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Pred trgovskim centrom v Brežicah so neznanci ukradli dvajset metrov električnega vodnika, ki je bil napeljan iz objekta do zabojnika za gostinsko dejavnost, ki je nameščen pred centrom. V naselju Kot pri Semiču so policisti opravili ogleda kraja vloma v vikend – storilci so preko noči na silo vstopili v prostor in odnesli nekaj denarja, ki so ga našli po predalih. Skupaj so lastniku naredili za okoli dvesto evrov škode.

Na parkirišču pod brežiško tržnico so policisti obravnavali poškodovanje avtomobila, v katerega je neznanec ponoči vrgel steklenico in razbil vetrobransko steklo. Lastnik je prijavil tudi poškodovana prednja vreta. Skupaj naj bi mu naredili za okoli šeststo evrov škode.

Goljufija pri nakupu

Na Topliški cesti so policisti obravnavali nevsakdanjo goljufijo. Storilec je na bencinskem servisu kupil cigarete in jih plačal z bankovcem za dvajset evrov. Pri vračilu denarja pa se je začel prerekati s prodajalcem – študentom, češ da je plačal z bankovcem za petdeset evrov … in ga na koncu tudi prepričal. Tako mu je slednji vrnil več denarja, kot ga je dal za plačilo. Storilca še iščejo.

Požar stanovanjske hiše

Kriminalisti novomeške policijske uprave so opravili ogled požara stanovanjske hiše, ki je dopoldne zagorela na Košenicah v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je pri polaganju strešne lepenke na položnem delu strehe prišlo do pregretja lepenke, zaradi visoke temperature pa se je vnel les ostrešja. Požar se je nato razširil še na fasado in v notranjost. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so ogenj omejili in pogasili, po prvih ocenah pa bo škode za nekaj deset tisoč evrov.

Mejne zadeve in tujci

Nekaj po polnoči (17.2.2022) so brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, pri Ločah prijeli osem državljanov Afganistana. Sevniški policisti so ob pol šestih zjutraj (17.2.2022) na železniški postaji prijeli državljana Maroka in Alžirije, za katera so ugotovili, da sta državno mejo prestopila nezakonito nekje na območju Brežic. V postopek so jih preveli brežiški policisti. Postopki s tujci še niso zaključeni.

