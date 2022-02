V tretje gre očitno rado. V Šentrupertu predlog proračuna vendarle v javno razpravo

17.2.2022 | 14:20

Občinski svet na včerajšnji seji

Župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Potem ko so člani šentrupertskega občinskega sveta že dvakrat ocenili, da predlog proračuna ni primeren za nadaljnjo obravnavo, so se na včerajšnji seji po tri ure dolgi razpravi vendarle strinjali, da gre zadnji dopolnjen predlog ob upoštevanju nekaterih podanih pripomb lahko naprej v javno razpravo, ki bo trajala dva do vključno tretjega marca.

Župan Andrej Martin Kostelec je uvodoma pojasnil, da so zaradi očitkov na januarski seji o prevelikem zadolževanju iz predloga proračuna črtali obnovo štirih krajših in dveh daljših odsekov lokalnih cest ter gradnjo 200 m dolgega pločnika v naselju Gorenje Jesenice. Naložba je ocenjena na okoli 1,4 milijona evrov, a ker sami nimajo dovolj denarja, so se javili na razpis Javnega sklada za regionalni razvoj podeželja za dodeljevanje ugodnih posojil občinam in bili uspešni. Predvideno je bilo, da bi posojilo v višini nekaj več kot 1,1 milijona evrov postopoma vrnili v petih letih. »Naložbi smo se žal odpovedali. Za obnovo cest zdaj predvidevamo precej manj sredstev, le koliko zmoremo zagotoviti iz lastnega proračuna,« je pojasnil župan.

Nekatere svetnike je zmotilo, da se ustvarja vtis, kot da je za umik te investicije "kriv" občinski svet. Poudarili so, da bi morala občina za najem posojila dobiti tudi soglasje Ministrstva za finance. Kostelec pa je po njihovih besedah že na januarski seji povedal, da ga bodo zaradi precejšnje zadolženosti občine zaradi bremen iz preteklosti težko dobili.

Nov predlog proračuna predvideva okoli 5,4 milijonov evrov prihodkov in približno prav toliko odhodkov, od tega za investicije namenjajo nekaj več kot tri milijone evrov. Župan je ob tem dejal, da se bodo nekaterih investicij lotili le, če bodo uspešni na kakšnem državnem ali evropskem razpisu. V proračunu pa jih morajo imeti, če se sploh želijo prijaviti na razpise.

Boštjan Nemec se je v razpravi izpostavil, da so svetniki že decembra, ko so prvič obravnavali predlog proračuna, podali predloge za spremembo, a po njegovih besedah niso bili kaj dosti upoštevani. »V našem predlogu smo predlagali, da se proračun uskladi s planom šole, kar ni bilo narejeno,« je povedal. Predlagal je, da se več denarja nameni za potrebe vzgoje in izobraževanja otrok, kar je občinski svet na koncu s prerazporeditvijo nekaterih postavk tudi potrdil.

Besedilo in fotografije: R. N.

