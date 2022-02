Poleti gradnja mostu v Mršeči vasi?

17.2.2022 | 19:20

Pontonski most v Mršeči vasi krajani in drugi vozniki uporabljajo že sedem let, želijo pa si novega, sodobnega, jeklenega. Očitno ga bodo kmalu dočakali. (foto: L. M.)

Mršeča vas - Eden ključnih infrastrukturnih projektov šentjernejske občine je gradnja novega jeklenega, sodobnega in dvosmernega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Sedem let je že, odkar so lesenega, ki je bil dotrajan, odstranili; od takrat občani in drugi uporabljajo nadomestnega, pontonskega.

Čeprav povezava z občinskim središčem obstaja, pa si vsi, zlasti okoliški vaščani, želijo novega, ki bo prinesel tudi posodobljene ceste ter povezavo teh vasi s Šentjernejem in z bližnjo avtocesto.

Kot pove župan Občine Šentjernej Jože Simončič, je občina za most, za katerega je projektno dokumentacijo izdelala Arhitektura Ljubljana, tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja na UE Novo mesto. »Potem sledita še izvedbena dokumentacija in izbor za izvajalca del. Računam, da bi imeli vse pripravljeno do začetka druge polovice leta, julija bi lahko začeli graditi,« pove župan in doda, da vmes seveda pridno gledajo razpise za morebitno sofinanciranje.

»Točno vrednost naložbe bodo pokazali popisi del; videli bomo tudi, kakšne bodo razmere na trgu materiala in storitev, na katerem se zadeve umirjajo. A celotna naložba z obema priključkoma bo predvidoma stala dobra dva milijona evrov,« pravi župan. Ker gre za lokalni most in občinsko cesto, strošek gradnje pade na občino; verjetno bo potrebno tudi zadolževanje. A v šentjernejski občini ne želijo, da gre vse iz proračuna, zato se bodo potrudili pridobiti kak dodaten denar tudi drugod.

L. Markelj