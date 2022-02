Nova trasa 3a razvojne osi - iz Ribnice v Ljubljano v pol ure

17.2.2022 | 16:40

Minister Vrtovec: "Dokler bom minister, ne bom pristal na logiko, da se neka gradnja ne izplača zgolj zato, ker tam živi premalo število ljudi."

Kočevje - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar na tem ministrstvu Aleš Mihelič sta danes v Kočevju predstavila nov, celovit načrt gradnje 3a razvojne osi od Ljubljane do Petrine. Za razliko od dosedanjega, ki je predvideval le manjše spremembe že obstoječe ceste, nov načrt v večjem delu predvideva povsem novo traso. (video posnetek celotne predstavitve spodaj pod tekstom)

Nova trasa ceste z obvoznicami je predvidena od Lavrice mimo Škofljice do Pijave Gorice, od Turjaka mimo Rašice in Velikih Lašč ter nato od Žlebiča mimo Ribnice, Nemške vasi ter Kočevja do Livolda. Na posameznih odsekih bo šla trasa po obstoječi cesti, ki jo bodo rekonstruirali in po besedah Miheliča, kjer se bo le dalo, opremili s tretjim pasom. Gre za odseke od Pijave Gorice do Turjaka, od Velikih Lašč do Žlebiča ter od Livolda do mejnega prehoda s Hrvaško Petrina.

Iz Ribnice v Ljubljano v pol ure

Na ta način bodo po besedah Miheliča obstoječo cesto razbremenili tranzitnega prometa, hkrati pa pomembno skrajšali potovalni čas iz tega dela države. Iz Ribnice v Ljubljano bi tako po novem prišli v pol ure, iz Kočevja do Ljubljane pa v 40 minutah, je dejal.

Na trasi so predvideni tudi nekateri večji gradbeni objekti. Pri Turjaku in Rašici sta predvidena viadukta, pri Žlebiču predor in večje vozlišče. Večje vozlišče je predvideno tudi pri Kočevju.

Prva faza že letos, celotna trasa do 2034

Po besedah Miheliča bo gradnja potekala v več fazah. S prvo fazo, ki predvideva rekonstrukcijo in gradnjo tretjega pasu od Pijave Gorice do Turjaka, bodo po njegovih besedah začeli že letos. Letos bo stekla tudi gradnja podvoza v Škofljici, s katerim bodo tamkajšnjo glavno cesto na križanju z železnico speljali pod železniško progo. Rok za izgradnjo podvoza je dve leti. Celotna 3a razvojna os bi bila lahko po oceni Miheliča zgrajena do leta 2034. Stala naj bi okoli 200 milijonov evrov.

Minister Vrtovec je danes izrazil veselje, da jim je uspelo projekt 3a razvojne osi v vsega dveh letih pomembno premakniti naprej. "Dokler bom minister, ne bom pristal na logiko, da se neka gradnja ne izplača zgolj zato, ker tam živi premalo število ljudi," je dejal.

Celoten projekt ima po njegovih besedah močno podporo vlade in njenih poslancev, kot se je izkazalo na predstavitvi, pa ga z manjšimi pripombami podpirajo tudi župani občin, ki ležijo ob 3a razvojni osi.

Župan Iga Janez Cimperman je projekt tako pohvalil in poudaril, da se, odkar je župan, na tem področju ni dogajalo praktično nič. Kočevski župan Vladimir Prebilič je nov koncept označil kot prelomen, predvsem v smislu, da gre za celovito rešitev. Z njo, kot je dejal, nimajo več občutka, da so slepo črevo države, ampak njen sestavni del.

STA; M. K.