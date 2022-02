Delovna nesreča in požar na deponiji

18.2.2022 | 07:00

Sinoči ob 21.38 se je v industrijskem objektu v Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, poškodoval delavec. Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP Trebnje in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Novo mesto.

Gorelo na deponiji

Ob 17.03 so v naselju Hudeje, občina Trebnje, na deponiji komunalnih odpadkov Globoko gorele smeti na površini okoli 100 kvadratnih metrov. Pred prihodom gasilcev so delavci Komunale Trebnje z delovnim strojem prekopali smeti in požar pričeli gasiti, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje in Račje selo.

Razlito plinsko olje



Ob 23.52 je bilo po Mirnopeški cesti v Novem mestu razlito plinsko olje. Gasilci GRC Novo mesto so na bencinskem servisu počistili onesnaženo površino okoli pet kvadratnih metrov in madež v dolžini 100 metrov po Mirnopeški cesti.

Nesreči na ribniškem

Ob 19.29 je v naselju Videm, občina Dobrepolje, voznik z osebnim vozilom trčil v obcestni zid stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ribnica, Videm in Zdenska vas so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter skupaj z reševalci NMP ZD Ribnica udeleženega voznika in sopotnika pregledali na kraju. Poškodovan ni bil nihče. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Ob 22.39 sta na regionalni cesti Ortnek–Žlebič, občina Ribnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP ZD Ribnica ter jo prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI, na izvodu VINOTOČ in DOL. BOJANCI;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS, na izvodu DRAGOVANJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU, TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU, TP ČUČJA MLAKA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod Desno;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Cerkev.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 7:30 in 9:30 na območju TP Dolina Mirna; med 10:00 in 11:30 na območju TP Vrh Trebelno; med 12:00 in 15:00 na območju TP Vrh nad Mokronogom; med 9:00 in 14:00 pa na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje–Stara Mirna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Hubajnica, nizkonapetostno omrežje – Mala hubajnica med 8. in 12. uro, ter na področju nadzorništva Brežice na območju TP Loče, nizkonapetostno omrežje - Proti Savim med 8. in 10. uro.

M. K.