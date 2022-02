Olimpija v polfinalu boljša

18.2.2022 | 07:50

Foto: KZS

Krkaši so bili tokrat brez treh poškodovanih visokih igralcev Adonisa Thomasa, Jana Kosija in Jakova Stipaničeva. Na sami tekmi se je poškodoval še Hasahn French. (foto: KK Krka)

Ljubljana - V finalu zaključnega turnirja pokala Spar se bodo pomerili košarkarji Helios Suns in Cedevite Olimpije. Domžalčani so v polfinalu premagali Rogaško z 79:76, Ljubljančani pa so bili v drugem polfinalu boljši od branilcev naslova Krke s 93:75 (29:17, 57:42, 78:61).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 500, sodniki: Krejić (Kranj), Vučković (Maribor), Zupančič (Ljubljana).

* Cedevita Olimpija: Pullen 8 (2:2), Ferrell 9 (3:3), Duščak 3, Murić 17 (2:2), Auguste 11 (4:6), Blažič 13 (3:4), Hodžić 5 (0:1), Ščuka 2, Omić 4 (2:2), Dragić 18 (5:7), Radovanović 3 (1:2).

* Krka: French 8 (2:3), Stergar 10 (2:2), Stipčević 15, Stavrov 4 (0:2), Škedelj 3, L. Lapornik 12 (2:2), M. Lapornik 13 (1:2), Macura 10 (4:7).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 22:29, Krka 11:18.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 13:35 (Murić 3, Pullen 2, Farrell 2, Blažič 2, Dragić, Hodžić, Auguste, Duščak), Krka 14:30 (Stipčević 5, M. Lapornik 4, L. Lapornik 2, Stergar 2, Škedelj).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 22, Krka 26.

* Pet osebnih: Stergar (33.).

Cedevita Olimpija se bo potegovala za enaindvajseti naslov v pokalnem tekmovanju, Helios Suns pa za drugega v zgodovini kluba. Ljubljančani so nazadnje v pokalnem tekmovanju zmagali 2017, Domžalčani 2007.

Cedevita Olimpija je dobila tudi četrto tekmo s Krko v tej sezoni. Po slovenskem superpokalu na začetku sezone in dveh zmagah v ligi Aba so na Kodeljevem zmagali s 93:75.

Izbranci selektorja Jurice Golemca so izgubili bitko v metih za tri točke - Krka je zadela 14 trojk, Cedevita Olimpija 13, bili pa so boljši v ostalih elementih igre. S skokom, ki so ga dobili 44:32, so tehtnico nagnili na svojo stran, z raznovrstnim napadom pa so prednost, ki so si jo priigrali v prvem polčasu, zlahka ohranili v nadaljevanju.

Zoran Dragić je bil z 18 točkami prvi strelec tekme, Edo Murić jih je dodal 17 (8 skokov), pri Krki pa sta največ točk dosegla Rok Stipčević (15 točk) in Miha Lapornik (13, trojke 4:7).

Izjavi po tekmi:



Dalibor Damjanović, trener Krke: »Več kot zaslužena zmaga Cedevite Oimpije. Že v prvi četrtini so naredili preveliko razliko. V prvem polčasu smo imeli preveč izgubljenih žog in dovolili smo jim, da si ustvarijo veliko razliko po drugih priložnostih. V drugem polčasu se potem nismo mogli več vrniti. Treba je delati naprej. Sedaj nas čaka še tekma na gostovanju z Ilirijo v soboto, ki jo moramo dobiti. Potem pride premor in upam, da se bomo lahko regenerirali in sestavili, saj nam manjkata dva ključna igralca Adonis Thomas in Jan Kosi ter mladi Jakov Stipaničev.«

Luka Lapornik, kapetan Krke: »Čestitke Cedeviti Olimpiji za zasluženo zmago. Mi imamo velike težave z rotacijo igralcev in mislim, da je tudi kratka klop danes bila odločilna.«

Krkaše pred reprezentančnim premorom čaka še zadnja tekma prvega dela Lige Nova KBM. V soboto, 19. 2., ob 18.00 bodo gostovali pri ljubljanski Iliriji.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović Luka Lapornik Luka Lapornik