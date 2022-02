Vlada še brez odločitve o rahljanju epidemičnih ukrepov

18.2.2022 | 08:15

Profimedia

Ljubljana - Vlada kljub nekaterim neuradnim napovedim sinoči ni sprejela odločitve glede rahljanja epidemičnih ukrepov. Pričakovati je bilo, da bo odločitev sprejela na večerni dopisni seji. Po neuradnih informacijah je bila seja sicer sklicana, a vlada na njej ni razpravljala o epidemičnih ukrepih.

Zapletlo naj bi se zaradi zahtev gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki si želi širšega rahljanja ukrepov, kot so ga v torek na posvetu na Brdu pri Kranju predlagali predstavniki zdravstva.

Počivalšek je v sredo v izjavi za medije namreč napovedal, da bo vladi predlagal podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov, ki lahko trenutno obratujejo do največ 22. ure, na polnoč. Prav tako bo predlagal ponovno odprtje nočnih klubov in diskotek ob upoštevanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) in ob opravljenem hitrem antigenskem testu na koronavirus, ki bi moral biti opravljen pred največ 12 urami.

Udeleženci posveta pa so vladi predlagali ukinitev pogoja PCT v bankah, poštah, upravnih enotah in trgovinah.

V gostinstvu so predstavniki zdravstva po besedah vodje strokovne skupine za covid-19 Mateje Logar predlagali ukinitev pogoja PCT na zunanjih površinah gostinskih lokalov, ob ohranitvi omejitve števila gostov na terasah oz. vrtovih. Ukinjanja pogoja PCT v notranjosti lokalov za zdaj ne predlagajo.

Kot je po posvetu pojasnil Mario Fafangel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so epidemiologi predlagali ukinitev karanten ob tveganih stikih z okuženimi s koronavirusom. Prav tako predlagajo zaustavitev epidemiološkega iskanja in obveščanja tveganih stikov okuženih.

Minister za zdravje Janez Poklukar je po posvetu napovedal, da bi se lahko odrejanje karanten predvidoma končalo v petek. Ker vlada na današnji seji o tem ni odločala, se njegova napoved ne bo uresničila. Tako še ni povsem jasno, kdaj bo vlada odločala o rahljanju ukrepov in kdaj bodo spremembe stopile v veljavo.

STA; M. K.