Zaloge krvi izredno nizke; pomagali tudi šentjernejski krvodajalci

18.2.2022 | 10:30

Oče Miro in hči Lara, ki je kri dala prvič (še nekaj fotografij spodaj v fotogaleriji)

Šentjernej - Na letošnjo drugo terensko krvodajalsko akcijo, tokrat v OŠ Šentjernej, je včeraj prišlo 91 ''srčnih ljudi'', sporočajo iz OZ RK Novo mesto. Razveselili so se tega lepega števila, ker so zaloge krvi izredno nizke, še vedno je veliko odsotnosti zaradi bolezni oz. karanten in to se pozna tudi po odvzeti količini krvi. Štirje so včeraj k darovanju pristopili prvič, a ne tudi zadnjič. Kar nekaj jih je prišlo brez predhodnega naročila, ker so videli objavo oz. jih je k temu nagovoril kateri od znancev.

Krvodajalci se sicer še vedno predhodno naročijo, da ne prihaja do gneče na vpisu, kar jim je zelo všeč. Ko so vstopili v prostore šole, sta jih sodelavki iz OZ RKS na vstopni točki povprašali po zdravstvenem stanju in izmerili temperaturo, potem pa so odšli po utečeni navadi od vpisa, laboratorija, zdravnika in do prijaznih zaposlenih na odvzemnih mestih, na koncu so prejeli še darilce OZRKS Novo mesto.

Za malico je tokrat poskrbela ekipa Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana s sendviči, vodo in sokom, prostovoljka Albina je poskrbela, da so krvodajalci dobili čaj in kavo, ki so ju pripravili v šolski kuhinji. Vse je teklo kot po maslu, pravijo na RK, kjer so hvaležni vsem za odziv in osebju šole, ki je vedno pripravljeno sodelovati.

Naslednja krvodajalska akcija v Šentjerneju bo 7. junija. Vse tiste, ki bi želeli dati kri, vabijo, da pokličejo na Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto na tel. št. 01/54 38 340 in se dogovorijo za odvzem pri njih, ker, kot že omenjeno, krvi primanjkuje.

M. K.; foto: OZ RKS NM

Galerija