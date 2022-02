Bančnici stopili na (dolge) prste - prigoljufala si je več kot 60 tisočakov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so v januarju podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu zoper 40-letnico iz Novega mesta zaradi suma storitve več različnih kaznivih dejanj (Poneverba in neopravičena uporaba tujega premoženja, Ponareditev ali uničenje poslovnih listin, Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti).

Osumljena je bila zaposlena v eni od slovenskih bank in je pri gospodarskem poslovanju večkrat zlorabila svoj položaj. V predkazenskem postopku so ugotovili, da je ponaredila večje število poslovnih listin ter si pri tem protipravno prilastila denar, ki ji je bil zaupan v zvezi z zaposlitvijo ob opravljanju finančne dejavnosti pri banki. Nekaj zaupanega denarja je neupravičeno uporabila ter ga nato vrnila oškodovani banki. V predkazenskem postopku so na podlagi odredbe pristojnega sodišča izvedli več nujnih preiskovalnih dejanj (hišne preiskave, zasegi predmetov …) ter zasegli dokaze, pomembne za nadaljnji postopek. Prav tako so izvedli finančno preiskavo in o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.

Osumljena si je s storitvijo omenjenih kaznivih dejanj v letih 2019, 2020 in 2021 pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 60.483,39 €.

Ostala črna kronika

Policisti so na številki 113 v minulem dnevu sprejeli 160 klicev in obravnavali 60 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije.

Obravnavali so tri kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. Kršiteljem v na območju Trebnjega in Novega mesta so zaradi kršitev napisali tri plačilne naloge za pet različnih prekrškov.

Obravnavali so trinajst prometnih nesreč z gmotno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. V slednji je bil danes zjutraj udeležen 37-letni voznik osebnega avtomobila na avtocesti pri Dobruški vasi, kjer je zaradi neprevidnosti zapeljal s ceste in se pri tem lažje poškodoval. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so zasegli dve vozili – v enem primeru je bil voznik tudi pijan.

Pijanemu vozniku zasegli avto

Krški policisti so včeraj popoldne v Krškem ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila, ki jim je s svojo vožnjo vzbujal sum, da ni psihofizično sposoben varno voziti v cestnem prometu. Najprej so ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, nadalje pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,13 mg/l alkohola v izdihanem zraku (2,3 promila).

Ukradeni telefon vrnili lastniku - krajo posnele varnostne kamere



V trgovskem centru v Trebnjem je kupec na blagajni odložil telefon, da je lahko opravil plačilo izdelkov. Po plačilu se je odpravil domov in šele tam ugotovil, da je telefon pozabil v trgovini. Ko se je vrnil, telefona več ni bilo. Pogledali so posnetke varnostnih kamer in ugotovili, da je nek drug kupec omenjeni telefon spravil v žep. Poklicali so policiste, ki so si ogledali posnetke in prepoznali 38-letnika iz okolice Trebnjega. Oglasili so se pri njemu in mu zasegli kradeni mobilni telefon. Vrnili so ga oškodovancu, 38-letnika pa bodo kazensko ovadili.

Odnesli akumulator

V noči na četrtek so neznanci iz delovnega stroja, ki je bil parkiran na delovišču v Kamni gori, odnesli akumulator. Najprej so poškodovali ključavnico pokrova motorja, nato pa ukradli akumulator ter tako lastnikom povzročili za okoli tristo petdeset evrov škode.

Vlomili v avto, pregnali so jih

Zvečer so klicali policiste v Dolenjo Nemško vas zaradi vloma v osebni avtomobil. Tam so tri osebe vlomile v parkiranega pasata medtem, ko je bil lastnik na igrišču. Storilce, ki so se iz kraja odpeljali s sivim cliom, so pregnali, a so pred tem uspeli iz avta ukrasti nekaj čez sto evrov denarja. Poškodovali so tudi vrata vozila in tako lastniku povzročili za okolic petsto evrov škode. Za storilci še poizvedujejo.

Brežiški policisti prijeli devet tujcev

V noči na petek so brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, v Mihalovcu prijeli devet državljanov Afganistana, ki so državno mejo prečkali izven mejnih prehodov. Postopki s tujci še niso zaključeni.

