Obnovili bodo dva kilometra občinskih cest

18.2.2022 | 14:40

Župan Občine Mokronog - Trebelno Anton Maver in direktor podjetja Komunalne gradnje iz Grosuplja sta danes dopoldan podpisala pogodbo za obnovo dveh kilometrov občinskih cest. (foto: R. N.)

Gubčeva cesta v Mokronogu, pogled proti Žalostni gori (foto: Občina Mokronog-Trebelno)

Mokronog - Občina Mokronog – Trebelno veliko pozornosti posveča tudi gradnji novih in urejanju dotrajanih cestnih odsekov, saj so dobre prometne povezave poleg dostopa do javne pitne vode ena najpomembnejših zadev, ki vplivajo na kakovost življenja občanov.

Zato je župan Anton Maver z Viktorjem Dolinškom, direktorjem podjetja Komunalne gradnje iz Grosuplja, ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano na javnem razpisu, danes z veseljem podpisal pogodbo v vrednosti 745.000 evrov za obnovo dva kilometra občinskih cest.

V sklopu podpisane pogodbe bodo uredili Gubčevo cesto v Mokronogu, in sicer od križišča v središču naselja pri Majcnovi hiši do križišča proti Žalostni Gori, oba priključka javne poti tako proti dolini kot proti Pugledu ter proti župnišču in Žalostni gori. Obstoječo cesto bodo rekonstruirali, poskrbeli za odvodnjavanje in kanalizacijo, zgradili pločnik in javno razsvetljavo ter preplastili celotni odsek v skupni dolžini 900 metrov. Na Trebelnem pa bodo obnovili, razširili in preplastili cesto med Češnjicami-Reber in Bognečo vasjo v skupni dolžini 1100 metrov. Dela naj bi bila zaključena do konca septembra letos.

»Skozi naših 43 naselij vodi 154 kilometrov občinskih cest. Letno jih povprečno obnovimo približno dva kilometra in pol. Želja je vedno več, kot je možnosti, a trudimo se, da popravimo vsaj tiste najbolj kritične odseke. Zavedamo se, da je varnost na cesti povezana z vzdrževanjem in posodabljanjem cestne infrastrukture, hkrati pa smo zanjo odgovorni tudi vozniki, ki moramo svojo vožnjo prilagoditi razmeram. Verjamem, da bomo z načrtovano naložbo doprinesli k bistveno večji varnosti vseh udeležencev v prometu na območju naše občine,« pravi župan.

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Anton Maver po podpisu pogodbe Anton Maver po podpisu pogodbe