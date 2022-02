Posavci se pridružujejo projektu sajenja medovitih rastlin

18.2.2022 | 18:40

Podpis pogodbe

Čebelarski center v Krškem (fotografije - tudi spodaj v fotogaleriji - Občina Krško)

Krško - Predstavniki posavskih občin in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč so v novozgrajenem čebelarskem centru v Krškem danes podpisali pismo o nameri sodelovanja pri izvajanju projekta sajenja medovitih rastlin. Kot so poudarili, gre za zavezo pri nadaljnji skrbi za čebelarstvo in čebele ter ohranjanju avtohtonega okolja.

Krški župan Miran Stanko je po dogodku povedal, da je šlo pri podpisu pisma za eno od dejanj v okviru predlani v Krškem začetega projekta Čebelarski mozaik, s katerim želijo vzpostaviti skupno mrežo posavskih čebelarjev.

Gre za nekaj več kot 350.000 evrov vreden partnerski projekt, ki ga bo Evropski sklad za regionalni razvoj podprl s skoraj 150.000 evri. Projekt je predvideval tudi gradnjo regijskega čebelarskega centra v krškem mestnem jedru, ki ga nameravajo odpreti v kratkem.

Gre sicer za zavezo o pospeševanju sajenja medovitih rastlin, kateri se je Občina Krško z odločitvijo, da ob vsaki novogradnji posadijo tudi nekaj medovitih rastlin, pridružila pred nekaj leti. Gre tudi za spodbujanje čebelarstva in s tem povezanih dejavnosti.

Glede projekta Čebelarski mozaik je pojasnil, da se ta nanaša na ureditev prvega regijskega čebelarskega centra z urbanimi čebelnjaki. Omogočil bo povezovanje čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, potrošnikov in ponudnikov storitev s področja čebelarstva, izobraževalnih in kulturnih organizacij ter komplementarnih dejavnosti.

Prek čebelarskih krožkov bo omogočil prenos znanja na podmladek. Pripravili bodo različna usposabljanja, biodinamično čebelarjenje, laboratorijske analize, različne delavnice in učne programe. Uredili bodo čebelnjake, zeliščne vrtove, pripravili informativne dneve in čebelarske prireditve, je še dodal Stanko. Vodilni projektni partner je Lokalna akcijska skupina Posavje.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Noč je pojasnil, da se je zveza v lanski jeseni odločila, da izpeljejo akcijo sajenja medovitih rastlin, v okviru katere naj bi vsak Slovenec posadil vsaj eno medovito rastlino, lahko jo da tudi na okensko polico, na vrt ali kamorkoli drugam.

S tem želijo prispevati k biotski raznovrstnosti in čebelam ter preostalim opraševalcem zagotoviti zadostno pašo. Hkrati želijo prispevati k ohranjanju "lepe in cvetoče Slovenije".

Noč je zadovoljen, ker se je omenjenemu projektu pridružilo več kot 30 držav, v katerih bodo poleg Slovenije 26. marca sadili medovite rastline.

Vodja centra za čebelarstvo na Biotehnični fakulteti v Ljubljani Janko Božič je izpostavil cvetoča medovita drevesa, ki jih čebele najraje obiskujejo. Med temi so predvsem divja češnja, sorodniki sliv, mali jesen, javor, lipa, lipovec, jerebika, brek, lipa, beka in pravi kostanj. Opozoril je tudi na različne medovite grmovnice in dišavnice.

Za sajenje medovitih rastlin sicer že bolj ali manj skrbijo v vseh posavskih občinah, v Občini Brežice na primer vsaki družini z novorojencem letos podarijo bon za nakup medovitega drevesa.

STA; M. K.

