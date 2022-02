Cona v Dolenjem Kronovem vendarle postaja realnost

19.2.2022 | 10:30

Bagri so že zakopali v Dolenjem Kronovem, kjer bo nastala turistično gospodarska in storitvena cona.

Dolenje Kronovo - Pred kratkim se je začela težko pričakovana gradnja Turistično-gospodarske in storitvene cone (TSGC) Dolenje Kronovo, ki predstavlja enega ključnih projektov Občine Šmarješke Toplice.

Ta je pridobila gradbeno dovoljenje, izbrana izvajalca del – podjetji Hip plus iz Vač in Hip KA z Ljubljane – pa sta že začela gradnjo cestnega omrežja znotraj cone.

Sledi celovito komunalno opremljanje: gradnja kanalizacije in vodovoda, elektrifikacija, napeljava optike, gradnja javne razsvetljave ... Župan Marjan Hribar je zadovoljen, saj naložba pomeni preboj občine na pomembnih področjih. Vsa zemljišča v 12 hektarov veliki coni, namenjeni turizmu, logističnim, proizvodnim in storitvenim dejavnostim, so po njegovih besedah že prodana. Priložnost za širitev in razvoj svojih poslovnih zmogljivosti in dejavnosti so izkoristili predvsem domači podjetniki; obeta se od 300 do 400 novih delovnih mest.

Pogodbena vrednost investicije znaša 1,4 milijona evrov, a bo vložek občine zaradi stroškov projektiranja in nakupa zemljišč še pol milijona višji. A vse ne bo šlo iz občinskega proračuna. Kot pravi župan Hribar, bo občina kandidirala na razpisu za pridobivanje evropskega denarja, pričakujejo pa okoli 1,6 milijona nepovratnih sredstev. Zato bo komunalni prispevek za gospodarske družbe v coni lahko precej cenejši, kar je za investitorje dobra novica.

Komentarji (1) 2h nazaj Oceni rim čestitke vsem, da so naredili industrijsko cono na najslabšem in najmanj kakovostnem delu zemlje. Zato se ne sprašujte od kod plastična hrana