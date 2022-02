V jarku kombi in osebni avto

19.2.2022 | 08:45

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 5.10 je na avtocesti med priključkoma Dobruška vas - Kronovo, občina Škocjan, kombinirano vozilo zapeljalo s ceste v jarek. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo s tehničnim posegom postavili na cesto in pomagali avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci DARS so zavarovali kraj s signalizacijo in očistili cestišče.

Ob 22.08 je v naselju Zbure, občina Šmarješke Toplice, osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in obstalo v obcestnem jarku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Zbure so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, vozilo dvignili in ga postavili na cestišče, odklopili akumulator ter očistili posledice nesreče.

Suha trava in podrast v ognju

Ob 19.03 sta v bližini naselja Dobruška vas, občina Škocjan, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 14.32 sta na rudniških sipinah na severni strani jezera v Kočevju goreli suha trava in podrast na več lokacijah na skupni površini okoli 1500 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

M. K.