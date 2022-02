Skupščina Gen-I predvidoma marca o imenovanju vodstva podjetja

Ljubljana/Krško - Družba Gen-I, ki jo od sredine novembra lani vodijo pooblaščenci, ostaja brez poslovodstva. Potem ko je konec januarja v vodo padel tretji poskus imenovanja vodstva na skupščini, bo predvidoma marca izveden ponovni sklic skupščine, so za STA povedali v Gen-I. Medtem na Okrožnem sodišču v Krškem poteka postopek imenovanja začasnega poslovodstva.

Skupščina Gen-I o imenovanju uprave odloča soglasno. Lastništvo v Gen-I si na polovico delita Gen Energija in Gen-EL, v slednji pa imata po polovični delež Gen-I in Gen Energija.

V Gen-I glede na dosedanje izkušnje glede poskusa imenovanja poslovodstva na skupščini podjetja možnosti odločitve ne morejo napovedati. Ob tem so pojasnili, da je lahko po zakonu družba brez poslovodstva največ šest mesecev, "znotraj katerih bo neobhodno potrebno preseči aktualno stanje".

Medtem na krškem okrožnem sodišču poteka postopek imenovanja začasnega poslovodstva. Konec januarja je tam potekal drugi narok, ki prav tako ni prenesel preboja. Nov narok zaenkrat, kot izhaja s spletne strani sodišča, še ni sklican.

Sodišče je imelo januarja na mizi predlog Gen Energije s štiričlansko upravo ter predlog Gen-I in Gen-EL s preoblikovanjem uprave v enočlansko.

Gen Energija, kjer ne komentirajo zadev, dokler postopki imenovanja vodstva Gen-I potekajo, v upravo predlaga Martina Novšaka, sicer generalnega direktorja Gen Energije, ter Jureta Sokliča, Igorja Kržana in Primoža Stropnika. Gen-I in družbenica Gen-EL pa predlagata Igorja Koprivnikarja, sicer dolgoletnega člana poslovodstva Gen-I.

Gen Energija je na januarski narok prinesla nove dokumente, ki naj bi dokazovali, da so njihovi kandidati kompetentni, sodišče pa je dalo Gen-I in Gen-EL, v kateri si lastništvo na polovico delita Gen-I in Gen Energija, osem dni časa, da jih preučita.

"Družba Gen-I je na stališču, da postopek sodnega imenovanja ne sme postaviti sodišča v vlogo kadrovnika, temveč mora slednje s svojo odločitvijo zadostiti nujne zakonske pogoje, da ima družba delujoče poslovodstvo, pri tem pa lahko imenuje tudi zgolj enega poslovodjo," so povedali v trgovcu z električno energijo in zemeljskim plinom.

Kot so pojasnili, "glede na to, da so se v postopku že iztekli vsi procesni roki, v katerih so udeleženci postopka imeli možnost podati obširne navedbe in dokaze, s katerimi utemeljujejo svoje predloge, lahko sodišče na podlagi dosedanjega poteka postopka sprejme odločitev brez dodatnega naroka, svojo odločitev pa pisno posreduje udeležencem postopka".

Gen-I je brez poslovodstva ostal 17. novembra lani, ko je predsedniku uprave Robertu Golobu potekel mandat, skupščina pa je bila neuspešna pri imenovanju nove uprave družbe. Golob je sicer veljal za kandidata do konca januarja, ko se je odločil umakniti svoje soglasje za vodenje Gen-I in se podal na politični parket.

Gen-I tako še naprej vodijo pooblaščenci. "Kljub temu, da družba v trenutnih okoliščinah nima imenovanega poslovodstva, trenutno poslovanje družbe poteka nemoteno, in sicer na podlagi v preteklosti skrbno vzpostavljene primerno robustne in razvejane poslovne infrastrukture. Družba tudi v obstoječih zahtevnih razmerah na energetskih trgih uspeva ohranjati izjemno uspešno, predvsem pa stabilno poslovanje," so še poudarili.

