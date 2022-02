Romski najemniki - v Kočevski rezidenci kraje in preprodaja drog? Mlade družine naj bi se že izseljevale

19.2.2022 | 16:45

Kočevska rezidenca (foto: arhiv; Stanovanjski sklad RS)

Kočevje - V kočevski soseski Kočevska rezidenca naj bi imeli težave s posameznimi Romi, ki jim je stanovanja oddal Stanovanjski sklad RS. O domnevno motečih romskih sosedih smo v Dolenjskem listu že poročali. Nekateri krivdo za težave zato pripisujejo skladu, ki da je z oddajanjem stanovanj prevelikemu številu Romov povzročil njihovo getoizacijo, na skladu pa odgovarjajo, da razlikovanje med državljani pri oddaji ni dovoljeno.

Stanovanjski sklad RS je v omenjeni soseski kupil 76 stanovanj v dveh blokih, ki jih zdaj oddaja preko javnega razpisa. Od avgusta lani do danes jih je oddal 66, od tega naj bi jih po informacijah poslanca SD Predraga Bakovića, ki je v zvezi s tem nedavno vladi zastavil poslansko vprašanje, sedem oddal romskim družinam.

Strah jih je

Nekateri posamezniki iz omenjenih romskih družin naj bi zdaj ostalim stanovalcem povzročali težave. V anonimnem pismu so namreč zapisali, da so se v soseski začele pojavljale kraje in preprodaja drog. Posledično naj bi se bali zase in za svoje otroke, mlade družine pa naj bi se zato tudi že izseljevale iz soseske. Kot so zapisali, nimajo nobenih predsodkov do ljudi drugih ras, verske ali etnične pripadnosti, si pa želijo živeti v slogi, miru in predvsem varnem okolju.

O problematiki je Baković na vlado nedavno naslovil poslansko vprašanje, v katerem je namignil na odgovornost stanovanjskega sklada. Zapisal je, da je "integracija pripadnikov romske skupnosti potrebna in nujna, a da intenzivno preseljevanje pretežno Romov v en ali dva stanovanjska bloka na istem območju ne pomeni integracije, temveč ponovno getoizacijo".

Razlikovanje med državljani ni dovoljeno

V odgovoru, ki ga je pripravila na podlagi pojasnil stanovanjskega sklada, je vlada zapisala, da zakonodaja ne dovoljuje razlikovanja med prebivalci, ko gre za oddajo stanovanj, česar da se sklad tudi v celoti drži. Sklad skladno z zakonodajo ne sprašuje po narodnosti ali manjšinski pripadnosti prijaviteljev in tudi "ni seznanjen, kateri prijavitelji na javni razpis so pripadniki romske ali druge manjšine". Prav tako sklad "na nobeni lokaciji ne pridobiva stanovanj, ki bi jih oddajal le romski ali drugi manjšini ter tako ne spodbuja nobene getoizacije, segregacije ali nestrpnosti," so zapisali. S takim stališčem se, kot je dejal, strinja tudi direktor Urada vlade RS za narodnosti Stane Baluh.

Na skladu so nasprotno s prstom pokazali na vodstvo občine Kočevje, ki da ga v času, ko je sklad kupil stanovanja za najem, ni seznanila s kakršnimi koli pomisleki glede nakupa, pa tudi da je občina problematiko skladu predstavila kot veliko manj kompleksno, kot v resnici je.

Občina

Na občini Kočevje so navedli, da so z razvojem dogodkov v Kočevski rezidenci seznanjeni in se trudijo reševati težavo. Župan je pred časom opravil pogovor s stanovalci ter na njihovo prošnjo organiziral srečanje s stanovanjskim skladom. Pri tem je bil sprejet "načelni dogovor, da se bo poskušalo pri dodeljevanju pogodb v ospredje postaviti mlade družine, kjer so roditelji zaposleni", so zapisali.

Prav tako je po njihovih navedbah župan Vladimir Prebilič poskušal organizirati sestanek z ministrstvom za delo na temo prevetritve zakonodaje na področju dodeljevanja najemnih stanovanj tistim, ki so zaposleni, in tovrstno reševanje prvega stanovanjskega vprašanja še kako potrebujejo, a do sestanka do srede še ni prišlo. "Kot predstavnik lokalne skupnosti si želim sobivanja vseh brez motenj in poseganja v svoboščine drugih," so na občini povzeli županove besede.

Policija

Medtem sicer še ni povsem jasno, kako pereče so težave sostanovalcev v soseski Kočevska rezidenca. Na policiji namreč pravijo, da ne zbirajo podatkov o nacionalni pripadnosti povzročiteljev kaznivih dejanj, so pa v tem primeru pri ročnem pregledu dokumentacije ugotovili, da policija od 1. januarja do 28. novembra lani v soseski ni obravnavala kršitev javnega reda in miru in kaznivih dejanj, ki bi bila povezana s pripadniki romske skupnosti. Prav tako je pri pregledu statističnih podatkov za območje policijskega okoliša Kočevje 2 v zadnjih štirih letih zaznati bistven padec števila kaznivih dejanj, njena pojasnila v odgovoru Bakoviću povzema vlada.

A poslanec Baković temu oporeka. V novi pobudi, ki jo je pred kratkim naslovil na vlado, poudarja, da so težave, na katere opozarjajo stanovalci, resnične. Policijo zato poziva, naj v soseski zagotovi varnost, stanovanjski sklad pa, naj odpove najemno pogodbo najemnikom, ki povzročajo težave.

Na stanovanjskem skladu pravijo, da so do zdaj v zvezi z omenjeno sosesko prejeli nekaj splošnih sporočil oziroma pomislekov zoper vseljevanje Romov v naselju. Prejeli so tudi nekaj pritožb glede preglasne glasbe, glasnega govorjenja in povzročanja hrupa s premikanjem stolov, ki pa se sicer "ne razlikuje od pritožb glede kršenja miru, ki se lahko pojavljajo tudi na nekaterih drugih lokacijah".

Predsednik Sveta romske skupnosti RS Jožek Horvat Muc pravi, da informacij o tem, da naj bi imeli sostanovalci v soseski Kočevska rezidenca težave z Romi, nima. Ve pa, da je imel sklad razpis za stanovanja, pri čemer da so bili pogoji postavljeni tako, da bi se lahko nanj prijavili tudi pripadniki romske skupnosti. Zato je imel po njegovih navedbah stanovanjski sklad težave z občino Kočevje, ki naj bi zahtevala, da zaostri pogoje, da se ne bi mogli na razpis prijaviti Romi. Sam takšnim zahtevam nasprotuje in dodaja, da so v nasprotju z javnim zatrjevanjem predstavnikov občine o tem, da skrbijo za ureditev razmer Romov.

STA; M. K.