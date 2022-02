FOTO&VIDEO: Poklonili so se zgodovini, medaljam in človekoljubju

19.2.2022 | 13:30

Prejemniki občinskih priznanj (z leve): Boris Kambič, Ilinka Todorovski in Helena Domitrovič (Sožitje) ter župan Andrej Kavšek (foto: M. L.)

Dobitniki športnih priznanj (z leve): Loti Čufer, Žan Majerle, Brin Jugovič, Luka Šimec, Luka Žafran in župan Andrej Kavšek (foto: M. L.)

Tamburaški orkester Dobreč je svojo glasbo tamburic ta večer povezal s hip-hopom, s katerim sta nastopila Brin Jugovič in Žan Majerle. (foto: M. L.)

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj je bila včeraj osrednja občinska proslava ob občinskem prazniku, na kateri so podelili občinska priznanja in priznanja za športne dosežke.

Diplomo občine Črnomelj za leto 2021 sta prejela Ilinka Todorovski in Boris Kambič. Ilinki Todorovski so se z diplomo zahvalili za prispevek k poznavanju življenja prebivalcev Črnomlja. Izdala je knjigo o Josipu Doltarju, v kateri je predstavila tudi del zgodovine tega mesta. Borisu Kambiču so z diplomo izrazili priznanje za dolgoletno prizadevno in uspešno delo v gasilstvu in civilni zaščiti.

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2021 so podelili Društvu Sožitje Bela krajina za dolgoletno vsestransko iskreno pomoč ljudem z motnjami v duševnem razvoju.

Priznanje športnica leta 2021 je prejela tekmovalka v ju-jitsu Loti Čufer za bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu in zlato na evropskem prvenstvu ter za dosežke na državnih tekmovanjih.

Priznanje za športno ekipo leta 2021 sta prejela za nastope v hip-hopu v kategoriji pari Brin Jugovič in Žan Majerle. Odličje so jima prinesli osvojeni naslov evropskih prvakov in dosežki na državnih tekmovanjih.

Priznanja so podelili tudi za dosežke v kegljanju. Tako je priznanje za mladega perspektivnega športnika prejel Luka Žafran za osvojeni naslov državnega prvaka v točkovanju posamezno v kategoriji dečki ter za ostale dosežke na državnih tekmovanjih. Priznanja za športni dosežek leta 2021 pa se je razveselil Luka Šimec, ki so mu to odličje podelili za osvojene medalje na tekmovanju za svetovni pokal ter za dosežke na državnih tekmovanjih.

V imenu prejemnikov je zbrane nagovorila predsednica društva Sožitje Helena Domitrovič.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan Andrej Kavšek. »Devetnajsti februar je pomemben dan ne samo za Črnomelj, pač pa za Slovenijo nasploh. To je dan, ko je prav v tej dvorani leta 1944 prvič zasedal Slovenski narodnoosvobodilni svet. Takrat so dali temelj ne samo naše, ampak širše skupnosti in države,« je rekel.

Ko je govoril o naložbah in načrtih v občini, je med drugim povedal, da v letošnjem občinskem proračunu načrtujejo za 28 milijonov evrov odhodkov, prihodki bodo znašali skoraj 24 milijonov evrov. Polovico proračuna namenjajo naložbam.

»Lokalna skupnost je kot družina in družina mora držati skupaj, si pomagati in se spoštovati. Bodimo ponosni in pripadni našemu lokalnemu okolju. Tu je naš dom, toplina in sprejetost. Saj veste, kako pravijo: 'Doma je najlepše.' Dobrodošli duma, kot smo zapisali tudi na naši novi spletni strani. Ponosni smo na vaše uspehe ter dosežke. Hvala za vaš doprinos k prepoznavnosti naše občine,« je dejal župan.

Na prireditvi, ki jo je v sodelovanju z občino organiziral Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, so v kulturnem programu nastopili Tamburaški orkester Dobreč, Žan Majerle in Brin Jugovič, Nina Jankovič, Ajda Bremec, Mira Madronič in Alenka Kambič. Proslavo je povezoval Tomaž Čurk.

M. L.

