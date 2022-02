Pa smo dočakali - od ponedeljka v večini dejavnosti brez pogoja PCT

19.2.2022 | 18:40

PCT pogoj ostaja obvezen zgolj v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih. (Profimedia)

Vlada je na današnji dopisni seji po pričakovanjih sprostila del epidemičnih ukrepov. Po besedah zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja bo pogoj PCT od ponedeljka obvezen le še v bolnišnicah, nastanitvenih zavodih socialnega varstva in v zaporih. Ukinja se tudi samotestiranje v šolah.

Kot je danes na novinarski konferenci dejal Poklukar, se prav tako končuje brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi in samotesti. Proračun bo kril brezplačno testiranje le v dejavnostih, kjer se bo to zahtevalo.

Ukinja se tudi samotestiranje v šolah, ob še vedno veljavnem ukrepu uporabe zaščitnih mask, razen za veljavne izjeme.

Vlada je tako sledila in razširila torkov predlog predstavnikov zdravstva, ki so predlagali odpravo pogoja PCT za obisk obisk trgovin, bank, pošt, upravnih enot in teras gostinskih lokalov.

Ni pa sledila predlogu ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, ki je predlagal podaljšanje odpiralnega časa gostiln in lokalov do polnoči. Prav tako je predlagal ponovno odprtje nočnih klubov in diskotek ob pogoju PCT in hitrem testiranju.

Poklukar je vse ljudi sicer pozval, naj kljub sprostitvi navedenih ukrepov ravnajo odgovorno in spoštujejo še vedno veljavne ukrepe. Če ste bolni, ostanite doma, je pozval.

Ob tem je poudaril, da ga kot ministra za zdravje še vedno skrbi koronavirusna podrazličica BA.2 in zasedenost bolnišnic s covidnimi bolniki.

"Ves čas bomo budno spremljali epidemiološko sliko in v kolikor bo potrebno, bomo kakšen ukrep ponovno uvedli," je napovedal. Sam sicer verjame, da to ne bo potrebno.

Slovo karanten

Od danes posamezniku v primeru tveganega stika z okuženim s koronavirusom ni več treba v karanteno. Osebam, ki so bile v karanteno napotene do vključno petka, ta ne bo predčasno prekinjena in bo veljala do izteka, ne glede na spremembo odloka, je na svoji spletni strani opozoril Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Ob so spomnili, da osebe, ki so bile v visoko tveganih kontaktih z okuženimi, od danes ne bodo več prejemale obvestil epidemiološke službe NIJZ. Vlada je določila tudi, da vstop v Slovenijo, ki je bil doslej zaradi pandemije covida-19 pogojen z izpolnjevanjem pogoja PCT, od danes ne bo več omejen.

STA; M. K.