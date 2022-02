Dimniški požar in drevo nad cesto

20.2.2022 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 16.51 so v Črnomlju v Ulici pod smreko gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter odsvetovali kurjenje do pregleda dimnikarja.

Ob 18.43 pa je v Dobličah v črnomaljski občini nagnjeno drevo oviralo promet na lokalni cesti. Gasilci PGD Dobliče so drevo razžagali in odstranili.

M. K.