Namizni tenis: ŠD SU slavil v Mariboru

20.2.2022 | 08:40

Prva ekipa ŠD SU

V 15. krogu 1. SNTL za moške so bile po dolgem času spet odigrane vse tekme, prav tako pa tudi v 1. SNTL za ženske. Vse tri vodilne ekipe v prvi moški ligi so prišle do novih točk, novomeški ŠD SU I je s 5:2 slavil v Mariboru, Inter Diskont je v gosteh s 5:3 premagal Kajuh Slovan, Kema Puconci I pa doma Xiom Muto s 5:0. S 5:0 je Mengeš I v gosteh premagal Krko I, Savinja I pa s 5:1 Vesno. V prvi ženski ligi Kajuh Slovan nadaljuje svoj pohod proti prvem mestu po rednem delu tekmovanja, saj je doma s 5:0 premagal Inter Diskont, Cirkovce so bile doma s 5:1 boljše do Krke, Letrika pa s 5:1 v gosteh od Arrigonija.

Novomeški ŠD SU je v Mariboru na krilih Uroša Slatinška, ki je spet prišel do treh zmag, skupaj jih ima v letošnji sezoni že 36, ugnal Mariborčane, pri katerih je dvakrat zmagal Gregor Komac. Težje delo je imel proti Juretu Slatinšku, ki ga je premagal s 3:2, Jure Slatinšek pa je bil s 3:2 boljši od Matevža Črepnjaka in to potem, ko je zadnji niz dobil s 15:13. Edini niz, ki se v tem dvoboju ni končal na razliko, je bil tretji. V njem je bilo 11:7 za Jureta Slatinška. Do ene zmage je za Novomeščane prišel še Jožko Omerzel.

Prepričljivo so do dveh točk prišli tudi Mengšani, ki proti mladi ekipi Krke niso imeli nobenih težav. V domači ekipi, ki je spet igrala brez Nevena Krkovića in Mateja Mamuta, je edina niza osvojil Andraž Šmaljcelj, zanje pa sta zaigrala še enajstletni Žan Vidmar in dve leti starejši Amadej Rešetič. Za Mengšane, ki so tako prišli do četrte zmage v prvenstvu, sta dvakrat zmagala Andraž Avbelj in Aljaž Frelih ter enkrat Klemen Jazbič.

Ženska liga

V Cirkovcah je bila domača ekipa boljša od gostij iz Novega mesta, ki bi lahko dosegle tudi kalšno zmago več kot le eno. Do nje je prišla Kim Kastelic, ki pa je proti Ini Unger že vodila z 2:1 v nizih, še bližje zmagi pa je v prvem dvoboju proti Danieli Butkovski Tomanić bila Ana Blatnik, ki je vodila z 2:0. Ina Unger je bila v nadaljevanju dvoboja boljša še do Tije Kastelic, dvakrat pa je za domačo ekipo zmagala še Katja Kranjc.

mš; mk