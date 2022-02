Odbojka: Krki derbi začelja v Kranju

20.2.2022 | 08:50

Foto: Hiša na kolesih Triglav

Kranj - V 17. krogu 1. DOL za moške so včeraj odigrali le eno tekmo. Derbi začelja v Kranju je dobila Krka, s 3:1 (-10, 18, 18, 22) je premagala Hišo na kolesih Triglav.

* Dvorana Planina, gledalcev 100, sodnici: Tovornik, Miklošič.

* Hiša na kolesih Triglav: Ibrišimovič, Nanut 4, Pušnik 3, Tučen 7, Bregant 15, Godnič 8, Snedec, Mali 10, Štembergar Zupan 12, Šikanič, Maček 7, Libnik, Kumer, Fajfar.

* Krka: Hafner 4, Erpič 2, Borin, Čopi 1, Travnik 11, Kožar, Pulko 17, Lavrič 6, Peterlin 14, Hvala, Jaklič, Renko, Kocilja, Ožbalt.

Odbojkarji Krke so zabeležili pomembno zmago v boju za obstanek. V Kranju so premagali neposrednega tekmeca, čeprav v prvem nizu ni kazalo na to, v njem so osvojili vsega deset točk. Tudi pred končnici drugega niza so zaostajali, a so minimalni zaostanek izničili in izenačili na 1:1. V preostalih dveh nizih pa so brez posebnih težav nadzorovali potek od začetka do konca.

Domači so naredili preveč napak, pomagali pa jim niso niti številni bloki, teh so Kranjčani zbrali kar 15, od tega Jani Godnič pet. Na drugi strani so Novomeščani bolje servirali, Fran Peterlin je dosegel štiri ase

* Izidi, 17. krog:

- sobota:

Hiša na kolesih Triglav - Krka 1:3 (-10, 22, 22, 18)

- že odigrano:

ACH Volley - Panvita Pomgrad 3:0 (19, 18, 21)

- sreda, 23. 2.:

18.00 Calcit Volley - Salonit Anhovo

20.00 Merkur Maribor - Črnuče

- lestvica:

ACH Volley 17 17 0 51:5 51

Merkur Maribor 16 13 3 42:17 40

Calcit Volley 16 12 4 39:23 35

Salonit Anhovo 16 9 7 33:28 26

Črnuče 16 5 11 21:36 15

Panvita Pomgrad 17 5 12 23:41 15

Krka 17 3 14 17:46 9

Hiša na kolesih 17 2 15 17:47 7

STA; M. K.