Z zmago proti Iliriji potrdili prvo mesto v rednem delu

20.2.2022 | 09:00

Foto: KK Nutrispoint Ilirija

Ljubljana - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 15. kroga Lige Nova KBM v gosteh premagali ljubljansko Ilirijo s 86:74 (20:16, 27:17, 27:16, 12:25). S tem so potrdili prvo mesto v rednem delu lige, v katerem so zabeležili 16 zmag in 2 poraza.

* Hala Tivoli, gledalcev 50, sodniki: Špendl, Pipan, Savić.

* Nutrispoint Ilirija: Cerkvenik 11 (0:4), Pajić 5 (1:2), Jurkovič 11 (8:12), Bačvič 15 (4:4), Kureš 11, Kruzynski 5 (0:1), Pavliha 4 (2:2), Kraljević 2, Milašinović 3, Mikuš 4, Ciani 3 (1:4).

* Krka: Stergar 23 (8:8), Špan 3, Škedelj 10, L. Lapornik 11, Macura 6 (4:6), French 2, Stavrov 10 (2:2), M. Lapornik 17, Klobučar 4 (1:2).

* Prosti meti: Nutrispoint Ilirija 16:29, Krka 15:18.

* Met za tri točke: Nutrispoint Ilirija 12:24 (Cervkenik 3, Bačvič 3, Kureš 3, Jurkovič, Kruzynski, Milašinović), Krka 11:24 (Stergar 3, L. Lapornik 3, M. Lapornik 3, Špan, Klobučar).

* Osebne napake: Nutrispoint Ilirija 24, Krka 28.

* Pet osebnih: /.

Na zaostali tekmi sta se srečali ekipi, ki bosta v nadaljevanju sezone igrali v ligi za prvaka skupaj s Cedevito Olimpijo, Helios Suns, Termami Olimia in Ggd Šenčurjem. Vodilna Krka je prišla do dokaj zanesljive zmage, gostitelji so z njo držali korak le v prvi četrtini.

Ljubljančani in Novomeščani so v prvi četrtini prikazali bolj ali manj izenačeno predstavo, je pa Krka v drugi polovici druge četrtine naredila občutno razliko, ko je pobegnila za 14 točk.

V drugem polčasu so Dolenjci ves čas tekmece držali na varni razdalji, prednost so na začetku zadnjih desetih minut povečali celo na 26 točk, tako da je bil zmagovalec odločen že precej pred zadnjo sireno. Dve minuti in pol pred koncem se je Ilirija, ki je sicer dobila zadnjo četrtino, sicer še približala na deset točk, bližje pa ni šlo.

Pri domačih, pri katerih so se vsi igralci vpisali med strelce, je bil s 15 točkami najboljši Niko Bačvič, pri gostih pa s 23 točkami in osmimi skoki Leon Stergar.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović