V 15. krogu zmagi za Trebanjce in Ribničane

20.2.2022 | 09:15

Fotografije: RK Trimo Trebnje

S šestimi sobotnimi obračuni se je zaključil 15. krog Lige NLB. Zmag so se veselili rokometaši Trima Trebnjega, LL Grosista Slovana, Slovenj Gradca 2011, Maribora Branika, Rika Ribnice in Gorenja Velenja. Že v petek pa so si novi dve točki priigrali Celjani.

V soboto sta na parket najprej stopili ekipi Trima Trebnjega in Dobove. Trebanjci so imeli na prvi tekmi v tem koledarskem letu nekaj težav, vseeno pa na koncu prišli do zmage (27:25), ki jih v Ligi NLB ohranja v stiku z vodilnimi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Najbolj zanesljivo zmago je vpisala zasedba LL Grosista Slovana, ki je s 32:22 premagala Ormožane. Slovenjgradčani so bili za tri gole boljši od ekipe SVIŠ Ivančne Gorice (28:25), Mariborčani pa za pet od Ljubljančanov (34:29). Dve točki sta ostali v Ribnici (33:31), kjer pa so bili Koprčani v končnici srečanja blizu preobrata. 15. krog sta sklenili ekipi Gorenja Velenja in Urbanscapa Loke. Po izenačeni predstavi v prvem polčasu so si z igro v drugem delu srečanja novi dve točki zagotovili gostitelji (28:25).

V petek so se v celjskem Zlatorogu že srečali rokometaši Celja Pivovarne Laško in Herza Šmartnega. Izbranci Alema Toskića so bili prepričljivo boljši, zmago so slavili s končnim rezultatom 36:18.

Trimo Trebnje - Dobova 27:25 (14:12)

* Dvorana OŠ, gledalcev 120, sodnika: Košir in Gorenc.

* Trimo Trebnje: Čudič, Brana, Slatinek Jovičič 1, Višček, Didovič, Stanojević, Radojković 5, Ončev 5 (3), Kotar 4, Lazarevski 1, Potočnik, Udovič 3, Cirar 4 (1), Miklavec 3 (2), Florjančič, Ćorsović 1.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek 1, Šafranko 7 (4), Abramović, Dragan 4, Luzar, Matjašič, Kučič, Rantah 5 (1), Šukić 3, Mlakar 1, Ferenčak, Kozolić 1, Mijušković, Nešić 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 8 (6), Dobova 5 (5).

* Izključitve: Trimo Trebnje 10, Dobova 18 minut.

* Rdeči karton: Glogovšek (58.).

Trebanjski rokometaši so po hudem boju dosegli enajsto zmago v državnem prvenstvu, po njej so se - ob dveh tekmah manj - vodilnim Celjanom približali na pet točk, medtem ko Dobovčani ostajajo v drugi polovici razpredelnice.

Izbranci novega selektorja slovenske moške reprezentance Uroša Zormana so silovito odprli tekmo in si v 17. minuti priigrali šest golov prednosti (10:4), nato pa se jim je povsem ustavilo.

Gostujoči rokometaši iz Posavja so izkoristili njihove težave in jim v končnici prve polovice tekme povsem zadihali za ovratnik (12:13).

Trebanjska igra je bila polna vrzeli tudi v drugi polovici tekme. Dobova jo je v 41. minuti ujela (17:17), štiri minute kasneje pa po golu Andraža Dragana tekmecu prvič na tekmi pogledala v hrbet (20:21).

Do 54. minute je bil dvoboj povsem odprt (23:23), v prelomnih trenutkih pa so gostitelji le strnili svoje vrste in po hudem boju osvojili načrtovani točki.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Mihajlo Radojković in Toše Ončev, ki sta dosegla po pet golov, v gostujoči pa Rudolf Zvonimir Šafranko s sedmimi zadetki.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Ivančni Gorici, zasedba iz Dobove pa bo gostila velenjsko Gorenje.

Riko Ribnica - Koper 33:31 (15:14)

* ŠC Ribnica, gledalcev 168, sodnika: Teršek in Žibret.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Pogorelec, Bogdanović, Gorenc, Žagar 4, Ljevar 2, Ranisavljević, Miličevič 3, Nosan 7, Cimerman 1, Simić 3, Pucelj 11 (5), Nosan 2, Begić Zbačnik.

* Koper: Jelovčan, Logar, Morato, Špruk 9, Žagar 3, Pavlović 2, Poklar, Konjevič 1, Moljk 2, Vujović 2, Muminović 1 (1), Zugan 1, Sanabor, Makuc 3, Kete 5 (2), Breznikar 2.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (5), Koper 6 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Koper 6 minut.

* Rdeči karton: Poklar (2.).

Ribničani so po deseti zmagi v tej sezoni zadržali tretje mesto, Koprčani po sedmem porazu ostajajo na sredini razpredelnice.

Izbranci domačega trenerja Roberta Beguša so bili vseskozi v vodstvu, odločilno prednost pa so si priigrali sredi drugega polčasa, ko so povedli za osem golov (27:19).

V zadnjem delu tekme so zaigrali malce neodgovorno, kar so Primorci izkoristili in se jim približali na dva gola zaostanka, popoln preobrat pa so jim preprečili pravočasni goli rokometašev iz dežele suhe robe.

V domači ekipi je blestel Jan Pucelj z enajstimi goli, sedem jih je prispeval Blaž Nosan. Pri Koprčanih sta bila najbolj učinkovita Tomislav Špruk z devetimi in Andraž Kete s petimi zadetki.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu.

Slovenj Gradec 2011 - Sviš Ivančna Gorica 28:25 (11:13)

* Športna dvorana OŠ, gledalcev 150, sodnika: Čretnik in Turnšek.

* Slovenj Gradec 2011: Petrič, Smolnikar, Dobaj, Grobelnik 3, Cvetko 8 (1), Bulovič, Banfro, Majcen, Jezernik 4, Levc 3, Kotar 4, Lesjak, Golčar 3, Krajnc, Komar 1, Jankovskij 2.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Struna, Podržaj, Tekavec 3, Bevec 5, Knez 2, Hočevar, Kutnar 1, Pirnat 1, Marojevič 4 (1), Sašek 2, Kompare, Košir 3 (2), Vidmar 4, Ropič.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 2011 2 (1), Sviš Ivančna Gorica 7 (3).

* Izključitve: Slovenj Gradec 2011 10, Sviš Ivančna Gorica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Korošci so dosegli načrtovano zmago, odpor Dolenjcev pa so zlomili šele v zadnjih petnajstih minutah tekme.

Do 43. minute je bila tekma povsem izenačena, po izidu 18:18 pa so na parketu zagospodarili varovanci domačega trenerja Ivana Vajdla in pet minut kasneje povedli s 23:18. Lepega kapitala v končnici dvoboja niso zapravili, pričakovano so dosegli sedmo zmago v ligi NLB.

V domači ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Rok Cvetko z osmimi, v gostujoči pa Jan Bevec s petimi goli.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v naslednjem krogu gostila trebanjski Trimo.

* Izidi, 15. krog:

- petek, 18. februar:

Celje Pivovarna Laško - Herz Šmartno 36:18 (18:10)

- sobota, 19. februar:

Trimo Trebnje - Dobova 27:25 (14:12)

LL Grosist Slovan - Jeruzalem Ormož 32:22 (18:13)

Slovenj Gradec 2011 - Sviš Ivančna Gorica 28:25 (11:13)

Ljubljana - Maribor Branik 29:34 (12:16)

Riko Ribnica - Koper 33:31 (15:14)

Gorenje Velenje - Urbanscape Loka 28:25 (12:10)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 15 14 1 0 490:363 29

2. Trimo Trebnje 13 11 2 0 384:329 24

3. Riko Ribnica 15 10 1 4 451:421 21

4. Gorenje Velenje 14 9 1 4 430:350 19

5. Urbanscape Loka 15 9 0 6 396:362 18

6. Slovenj Gradec 2011 15 7 1 7 409:402 15

7. Koper 15 7 1 7 405:388 15

8. LL Grosist Slovan 14 7 1 6 359:374 15

9. Maribor Branik 15 6 1 8 392:418 13

10. Dobova 15 5 1 9 393:438 11

11. Jeruzalem Ormož 14 4 2 8 377:417 10

12. Sviš Ivančna Gorica 15 4 0 11 374:423 8

13. Ljubljana 15 2 0 13 421:480 4

14. Herz Šmartno 14 1 0 13 347:463 2

STA: M. K.