Komunalne storitve so dražje; neločevanje odpadkov plačujemo vsi

20.2.2022 | 13:30

Jadranka Novoselc (foto: J. K)

Brežice - Cene so se zvišale predvsem zaradi dražje elektrike in goriva – Ločevanje odpadkov upada – Prihodki prvič prek osem milijonov evrov

Direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc je na februarski seji občinskega sveta predstavila načrtovane naloge za leto 2022. Svetnike je tudi seznanila s predlogom za nove, višje cene komunalnih storitev in razloge za podražitev. Opozorila je na poslabšanje stanja pri ločevanju odpadkov, pri izvajanju projektov pa si ponovno želi več sodelovanja s šolami, ki je med epidemijo zelo okrnjeno. Uvajajo e-položnice, prvič pa predvidevajo prihodke, višje od osem milijonov evrov.

Vzroki podražitev so: višja najemnina za komunalno infrastrukturo, rast cen energentov in materialov ter višji stroški dela. Vse te spremembe bodo vplivale na končni znesek na komunalnih položnicah. Za štiričlansko družino, ki porabi 12 kubičnih metrov vode in ni priključena na javno kanalizacijo, bo znesek višji približno za 1,4 evra oz. bo znašal 44,17 evra. Za enako gospodinjstvo, ki je priključeno na javno kanalizacijo, pa bo znesek na položnici višji za približno 2 evra in bo znašal 63 evrov. Brežiški svetniki so nove cene potrdili.

NELOČEVANJE PLAČAMO VSI

V letu 2022 so si na brežiški Komunali zadali nekaj pomembnih ciljev. Med njimi je na prvem mestu ozaveščanje o pravilnem ločevanju odpadkov, saj v zadnjem obdobju opažajo, da se je to zelo poslabšalo, je poudarila direktorica Komunale Jadranka Novoselc: »To so potrdile sortirne analize, zato naši zaposleni preverjajo vsebino zabojnikov. Občani so gotovo že opazili opozorila na zabojnikih, ki zaradi nedoslednosti pri ločevanju odpadkov ostanejo neizpraznjeni. Z ločevanjem odpadkov naredimo nekaj dobrega za okolje pa tudi za denarnico. Če stekleno embalažo odvržemo med mešane odpadke, je obdelava teh zaradi teže dražja in plačamo jo uporabniki, medtem ko je odvoz embalaže brezplačen. Lotili se bomo tudi ekoloških otokov, na katerih ljudje prav tako ne ločujejo odpadkov ali jih celo odvržejo mimo zabojnikov.« Načrtujejo tudi nabavo samonakladalnega vozila.

Sicer pa načrtujejo optimizacijo dela in zagotavljanje ustreznih kadrov. »V brežiški občini imamo 750 km vodovoda, za katerega morajo skrbeti zanesljivi delavci, ki poznajo delo in znajo komunicirati z ljudmi,« je dejala Novoselčeva. Redno izvajajo nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode, prizadevali si bodo za zmanjšanje vodnih izgub, za kar je potrebno redno vzdrževanje vodovodnega omrežja in priključkov. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih vodo bodo še naprej odkrivali vdor meteornih voda in nedovoljenih priključkov meteornih voda v fekalni kanalizacijski sistem; pri čiščenju greznic in malih čistilnih naprav bo letos na vrsti »kranjska« stran občine.

Novost, ki jo uvajajo, so elektronske položnice. Za tak način plačevanja se je že odločilo približno 10 odstotkov uporabnikov, vendar želijo ta odstotek še povečati. K temu spodbujajo z različnimi akcijami; pred kratkim so tistim, ki so se odločili za elektronsko položnico, podarili posodo za zbiranje odpadnega olja, a bo potrebna še kakšna promocija, mogoče celo v sodelovanju z drugimi komunalnimi podjetji, pravi Novoselčeva.

V razpravo so se vključili trije svetniki: Jožici Sušin (DeSUS) se zdi, da so za vzdrževanje zelenic štirje zaposleni premalo, ker so zelenice ponekod zanemarjene. Prav tako je predlagala, da bi ob obvoznici zasadili drevesa, drevored bi polepšal videz mesta. Miran Omerzel (SLS) je predlagal, da bi za odvoz odpadkov nabavili tovornjake z nižjo nosilnostjo, saj težki tovornjaki uničujejo že tako ozke in slabe hribovske ceste. Katja Čanžar (SDS) je pozdravila odločitev za e-položnice, opozorila pa je na jumbo plakate, ki so še posebej ob vpadnici z avtoceste v mesto velikokrat podrti. »Če smo turistična občina, moramo paziti tudi na to.« Pojasnjeno je bilo, da to ni naloga Komunale, za to sta dolžna poskrbeti postavljavec in naročnik plakata.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Jelica Koršič