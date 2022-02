VIDEO: V Črnomlju prvi koraki za oživitev mestnega jedra

20.2.2022 | 16:00

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V Črnomlju se nameravajo v prihodnjem obdobju resno lotiti problema opustelega mestnega jedra. Študenti arhitekture so lani kartirali mestno jedro, v okviru arhitekturne delavnice (video spodaj pod tekstom) pa predlagali zamisli o ureditvi Ulice Staneta Rozmana. Na črnomaljski občini snujejo tudi študijo, s katero želijo uokviriti omenjeni problem in poiskati rešitve.

Najprej morajo priti do trdne ekonomsko-poslovne podlage, na temelju katere bodo lahko pritegnili zasebni kapital, je poudaril črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Sicer pa se nameravajo v okviru strategije razvoja mestnih jeder, ki jo snujejo na državni ravni, in po modelu, ki naj bi ga uvrstili v novo evropsko finančno obdobje, potegovati, da bi slovenski pilotni projekt oživljanja mestnih jeder izvedli prav v Črnomlju.

"Stvar je zelo vroča, in mi se na to pripravljamo," je opozoril župan.

Kot je ocenil, mora biti v mestnem jedru, da bi polno zaživelo, dovolj ljudi in različnega prometa. Na roko pri tem jim gre, da je nekaj ključnih črnomaljskih mestnih točk občinska last. Ker to ni dovolj, pa nameravajo pritegniti zasebne naložbenike, ki bi s trgovinami, majhnimi hoteli in drugimi lokali zapolnili zdajšnje vrzeli.

Vse, vključno s potrebnimi stanovanji in drugo infrastrukturo, naj bi predvideli in izvedli ob pomoči tujih strokovnjakov in načrtovalcev ter evropskega sofinanciranja. Sledili naj bi v tujini že uveljavljenim rešitvam, te pa naj bi spodbudile tudi prenovo hiš v zasebni lasti, je dodal župan.

Sicer pa je pozornost občine že zdaj usmerjena v prenovo črnomaljskega in Stoničevega gradu, postopno pa nameravajo urediti in prenoviti tudi drugo občinsko lastnino v mestnem jedru. Gre za to, da bi mesto dobilo določeno za občane in druge obiskovalce privlačno vsebino, je pojasnil.

Kot je navedel na torkovi novinarski konferenci pred občinskim praznikom, so določene ukrepe že zastavili. V mestnem središču oz. v nekdanjem Hotelu Lahinja bodo namreč uredili t. i. Kreativno hišo mladih, s čimer želijo dolgoročno zagotoviti večnamenski prostor za mladino in tovrstne dejavnosti.

Med prenovo črnomaljskega gradu so lani med drugim delno prenovili grajski prireditveni atriju. Nabavili so novo opremo in uredili sanitarije. Letos bodo prenovili tudi tamkajšnje javno stranišče. V bližini mestnega jedra v Loki pa občina snuje medgeneracijski športno-družabni park, je še povedal Kavšek.

