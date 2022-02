Krški obrtniki pomagajo porušeni Petrinji

20.2.2022 | 18:30

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško

Krško - Krčani simbolično predali 10.000 evrov iz humanitarne akcije, ki so jih na Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško, preko Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom, namenoma zbrali za obrtnike, prizadete v potresu v Petrinji

Pred nekaj več kot letom dni je mesto Petrinja na Hrvaškem prizadel močan potres magnitude 6,4 po evropski makroseizmični lestvici. Dan po potresu je na pobudo Janje Starc iz Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Krško stekla humanitarna akcija zbiranja sredstev za prizadete obrtnike in podjetnike. Humanitarna akcija je potekala v pomoči zbiranja denarnih, kot tudi materialnih sredstev. V sklopu zbiranja denarnih sredstev je bilo tako pomoči potrebnim stanovskim kolegom zbranih 10.000 evrov. 16. februarja so obiskali Petrinjo in Sisak in kolegom simbolično predali zbrana sredstva ter si ogledali prizorišče uničujočega potresa.

Zdajšnja slika Petrinje kaže žalostno podobo, saj je večinoma zgradb zapuščenih, ker niso primerna za bivanje, obnavlja se praktično nič, saj nimajo sredstev, obljubljena pomoč pri obnovi od države pa ni realizirana. Domačini so navkljub težkim razmeram optimistični in so veseli vsakršne pomoči. Potres ni poškodoval le bivališč, temveč tudi poslovne objekte in lokale obrtnikov in podjetnikov, ki so praktično čez noč ostali tako brez možnosti opravljanja dejavnosti. Delavnice in lokale so prestavili v kontejnerje in tako na skupnem prostoru obratuje 90 odstotkov petrinjskih obrtnikov, razen storitvenih dejavnosti, ki ne potrebujejo poslovnih prostorov, nam je sporočila Janja Starc.

Prebivalci in tudi obrtniki Petrinje so izredno hvaležni vsem, ki so na kakšni koli način pomagali, še posebej so bili veseli krške donacije, saj je v prvem mesecu po potresu pomoč prihajala od vse povsod, sedaj pa ne več.

V delegaciji, ki je simbolično predala sredstva Udruženju obrtnika Petrinja in Obrtnički komori Sisačko – moslovačke županije, je bil poleg predstavnikov OOZ Krško, tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija (OZS), Branko Meh, tudi v imenu Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom. Poleg predaje zbranih sredstev so potekali razgovori o možnostih sodelovanja med OZS, OOZ Krško, petrinjskimi obrtnimi združenji in Obrtničko komoro Zagreb, ki so dolgoletni poslovni partnerji OOZ Krško. Predsednik OZS Meh je obljubil nadaljnjo pomoč pri odpravi posledic potresa.

Slovenska delegacija se je je prepričala, da so sredstva prišla v prave roke ter z občudovanjem gleda na stanovske kolege, ki so navkljub težkim razmeram optimistični.

P. P.

