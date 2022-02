Vode imajo premalo, smeti pa preveč

Šentjernejski svetniki so brez težav sprejeli poslovni načrt novomeške Komunale za letos. Spredaj svetnika Janez Selak in Jožica Potočar (Lista Skupaj za prihodnost).

Šentjernej - Svetniki so na zadnji občinski seji sprejeli poslovni načrt Komunale Novo mesto za leto 2022, ki ga je podrobneje predstavila Kristina Ficko, vodja službe za plan in analize.

Poslovanje Komunale je v šentjernejski občini dobro; poslujejo z dobičkom, in sicer je za letošnje leto predviden pozitiven poslovni izid v višini 50.602 evrov. Le šentjernejska in novomeška občina izmed vseh občin bosta letos delovali brez subvencij.

Direktor OU občine Šentjernej Samo Hudoklin in župan Jože Simončič

Kot pove šentjernejski župan Jože Simončič, so z izidi zadovoljni, ravno tako s sodelovanjem s Komunalo. »To je odlično. Zaradi dviga cen energentov in nekaterih stroškov se poslovno okolje za delo na komunalnem področju sicer poslabšuje, a verjetno so še kje rezerve, zato upam, da bo leto vseeno uspešno.«

»Najemnina se zaradi večjih vlaganj v infrastrukturo povečuje, kar pomeni le amortizacijo in namenski vir za vračanja v nove naložbe,« komentira Simončič. Za obnovo infrastrukturnih objektov in naprav naj bi šentjernejski občini ostalo 206 tisoč evrov, česa se bodo s tem denarjem lotili, pa se morajo še dogovoriti.

ISKANJE VODNIH VIROV

Maša Močivnik in Jože Vrtačič iz Liste mladi za aktiven Šentjernej

Kot pove župan Simončič, sta pred Komunalo dve zahtevnejši področji: vodooskrba ter zbiranje in odvoz odpadkov. Na področju vodooskrbe Komunala predvideva slabši izid zaradi višjih najemnin, ki bodo posledica novih investicij v okviru hidravličnih izboljšav, pa tudi odpadkov je vse več, kar so zaznali že prej; med epidemijo se je to le še bolj izrazilo.

Na področju vodooskrbe se bodo lotili obnove nekaterih daljših vodovodnih odsekov. Za menjavo vodomerov letos načrtujejo 70.625 evrov, za obnovo vodovodnih priključkov pa dobrih 150 tisočakov.

Dolgoročno se bodo morali lotiti iskanja novih vodnih virov, tudi na Gorjancih, kjer je že pred časom skoraj presahnil vodni vir Javorovica. »Količina načrpane in porabljene vode se pri nas povečuje, predvsem na račun močne industrije. Vzporedno pa se lotevamo še kratkoročnejše naloge, ki pa je tudi strateškega pomena: kako in na katerih mestih povečati prostornino vodohranom, da dobimo dodatne kapacitete ob večjih izpadih,« pove Simončič.

PRIPRAVLJAJO ANALIZO

Kar se tiče zbiranja in odvoza odpadkov, je v zadnjem obdobju zaradi povečanih količin odpadkov marsikje prišlo do neljubih situacij. Smeti je vedno več. To je potrdila tudi Kristina Ficko s Komunale Novo mesto, ki pravi, da se večata količina mešanih odpadkov in nepravilno odložene embalaže. Ozaveščanje prek spleta in raznih obvestil ter z obiski v šolah, vrtcih itn. ne pomaga veliko. Mogoče bodo na domove spet poslali letake z informacijami, kako ravnati z odpadki.

Da je treba vztrajati pri ozaveščanju, je menila svetnica Jožica Potočar (Lista Skupaj za prihodnost), ki se sprašuje o razlogih občanov za tako nevestno obnašanje in ravnanje. Svetnik Tomaž Junc (SD) pa je spraševal, kdaj bo v občini več kontejnerjev. V njihovi vasi ima le en ekološki otok zabojnike za vse vrste odpadkov, marsikje pa tega ni in to krajanom ni spodbudno.

Župan Jože Simončič je povedal, da občina skupaj s Komunalo išče rešitve, da bi bili kraji v šentjernejski občini lepši in bolj urejeni, ne pa zasmeteni. Do konca februarja bo komunala pripravila natančno analizo stanja in evidenco po naseljih; tako bodo ugotovili, kje so problemi največji, kje so kritične točke. V prvi vrsti pa bodo povečali frekvenco odvozov smeti, kar pomeni, da bodo tovornjaki pogosteje pobirali smeti, kar bo sicer malce povečalo stroške, a prvi korak bo narejen.

