Ostanki vojne v gozdu, uničili so jih kar tam

21.2.2022 | 07:00

Nevarno delo pirotehnika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 10.34 je pri naselju Podturn pri Dolenjskih Toplicah občan v gozdu našel neznana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske, gorenjske in ljubljanske regije so našli 1360 kosov pehotnega streliva in dve ročni bombi, italijanske izdelave, vse iz obdobja 2. svetovne vojne, uničili na kraju.

Ob 17.50 so posredovali gasilci PGD Mihalovec in PGD Loče v Mihalovcu, kjer je prišlo do vžiga saj v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci so pogasili vžig saj, izpraznili peč in pregledali prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu BRATOV KLEMENC;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALNJE NJIVE 1/0.42kV;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu DOL. BOJANCI;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH na izvodu GRIČ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG PRI SINJEM VRHU na izvodu BREG.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, TP DOL. LOKVICA, TP DRAGOMLJA VAS, TP BEREČA VAS;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP TRNOVEC, TP BOČKA2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica mesto - nizkonapetostno omrežje Prostostoječa omarica predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.