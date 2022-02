PCT odhaja, maske še ostajajo

21.2.2022 | 07:45

Maske so še obvezne pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen v lokalih za mizami. Na odprtih prostorih pa so maske priporočljive, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

Ob umirjanju epidemije covida-19 se je vlada odločila za precejšnje sproščanje omejitvenih ukrepov. Od danes razen v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno. V šolah je odpravljeno samotestiranje, ostajajo pa obvezne maske. Te so še naprej obvezne tudi pri gibanju v zaprtih javnih prostorih.

Z današnjim dnem so odpravljene vse epidemiološke omejitve v industriji, trgovini, turizmu in gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih. Pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) tako ne bo treba več dokazovati, sproščajo se omejitve delovnega časa gostinskih lokalov, odpirajo se nočni klubi, v storitvenih dejavnostih ne veljajo več omejitve pri številu ljudi.

Še naprej pa bo treba upoštevati splošna pravila uporabe zaščitnih mask, razkuževanja rok, medosebne razdalje in zračenja prostorov. Uporaba zaščitnih mask je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen v lokalih za mizami. Na odprtih prostorih pa so maske priporočljive, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

Od danes se ukinja brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Proračun bo kril zgolj še hitre teste za dejavnosti, kjer se to še naprej zahteva. V šolah se za učitelje kot učence z današnjim dnem odpravlja obvezno presejalno testiranje. Od danes je zbiranje ljudi dovoljeno brez omejitev števila prisotnih in brez pogoja PCT.

Še naprej morajo osebe s potrjeno okužbo v izolacijo, že od sobote pa posameznikom v primeru tveganega stika z okuženim s koronavirusom ni več treba v karanteno. Jim pa pristojni priporočajo, da se sedem dni od zadnjega tesnega stika z okuženim testirajo, v obdobju 14 dni od stika pa naj se izogibajo nenujnim stikom z drugimi.

Vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je sicer ob sprejeti sprostitvi ukrepov s strani vlade navedla le, da so glede na aktualne epidemiološke razmere skupaj z različnimi strokovnjaki pripravili predlog postopnega in varnega sproščanja ukrepov, ob tem pa dodala, da so "člani svetovalne skupine še naprej na voljo za svetovanje zdravstvenemu ministru".

STA; M. K.

