Šolarji iz zahodne Slovenije na zimskih počitnicah

21.2.2022 | 08:20

V Kočevju animacije za otroke med drugim pripravljajo v tamkajšnjem Pokrajinskem muzeju. (simbolna slika; arhiv DL)

Za okoli 149.000 učencev in dijakov iz osrednje in zahodne Slovenije se danes začenjajo težko pričakovane zimske počitnice. Pred njimi je teden dni brezskrbnosti in veselja, v katerem jih čaka vrsta možnih dejavnosti in programov. Del delavnic in predavanj bodo izvedli virtualno prek spleta.

Za en teden bo na šolske torbe pozabilo 108.387 učencev in 41.436 dijakov osrednjeslovenske, gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela.

Kljub še vedno epidemičnim razmeram v državi so organizatorji poskrbeli za pester počitniški program. Med drugim bodo ljubljanske učence prve triade osnovnih šol popeljali v vznemirljivi svet pustnih mask. Na ljubljanskem gradu jih namreč čakajo predpustne norčije, kjer bodo na delavnicah izvedeli vse o maskah, vsak dan jih bodo tudi izdelovali.

Mlade na počitnice v živalski družbi vabi ljubljanski živalski vrt, Kinodvor pa z dopoldanskimi projekcijami filmov.

Pester nabor počitniških aktivnosti so pripravila tudi posamična društva Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). ZPM Ljubljana Moste - Polje otroke pelje na zimovanje v Kranjsko Goro, ZPM Ljubljana Vič - Rudnik pa na morje v Pacug.

Pestro bo v teh dneh tudi v zasavski regiji. Med drugim mlade med 11. in 16. letom v Delavskem domu Trbovlje čakajo brezplačne delavnice video ustvarjanja.

Mladi, ki so željni novega znanja, se bodo v tem času lahko udeležili tudi Zotkinih dnevov odprtih vrat, ki jih že petič izvaja Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

V Kočevju animacije za otroke med drugim pripravljajo v tamkajšnjem Pokrajinskem muzeju.

Čez teden dni, ko se bodo morali vrniti v šolske klopi, se bodo zimske počitnice začele še za okoli 119.000 njihovih vrstnikov iz vzhodnega dela države.

STA; M. K.