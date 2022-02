Za varnejšo Ljubljansko cesto

21.2.2022 | 10:30

Ljubljanska cesta v Kočevju (foto: kraji.eu)

Projekt obnove so te dni predstavili v kočevskem KC (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Sredi marca v Kočevju začenjajo celovito prenovo Ljubljanske ceste, hkrati bodo uredili kolesarsko povezavo. Gre za enega največjih in tudi najzahtevnejših infrastrukturnih projektov v mestu.

Župan dr. Vladimir Prebilič ob tem poudarja prizadevanja v smeri izboljševanja infrastrukture za varnejšo in trajnostno naravnano mobilnost, predvsem pa celovitost rekonstrukcije, ki jo mesto že dalj časa potrebuje. S prenovo se namreč ne bo uredilo le cestišča in pripadajočih površin, temveč tudi dotrajano infrastrukturo pod cesto. Gre za ureditev ločenega sistema odvodnjavanja meteornih vod in fekalne kanalizacije, vodovodnega sistema, vročevoda na delu ceste in telekomunikacijskih vodov. Po zaključku rekonstrukcije bodo, kot napovedujejo na občini, pridobili sodobno urejeno ulico, ki bo varnejša in prijaznejša do vseh uporabnikov.

Spremembe v času gradnje

Predvideni so tudi spremljevalni ukrepi v času gradnje in sicer brezplačna uporaba sistema Kolu za lažji dostop do lokacij v mestu, uredila se bo makadamska površina na lokaciji nekdanjega roškega hrama, semaforji pri ZD Kočevje in v mestu bodo prilagojeni in vodeni s senzorji, za pešce pa bo vzpostavljena tipka za najavo prehoda ceste. Na nekaterih dostopnih cestah pa bo za bolj tekoč promet začasno spremenjen prometni režim iz enosmernega v dvosmerni.

Fazno

Gradbena dela bodo v rokah podjetja CGP, začnejo pa se po zaključku del na Tomšičevi ulici in so razdeljena v dve glavni fazi ter manj obsežno zaključno tretjo fazo.

Prva faza bo potekala predvidoma od marca do julija na območju od krožišče pri Treh zvezdah do Kolodvorske (Občine Kočevje) ter od Cankarjeve (Gimnazija) do semaforiziranega križišča v mestu, kjer se ureja predvsem površine za pešce in kolesarje.

Druga faza bo potekala od julija do novembra, od Kolodvorske do Cankarjeve ulice, središče mesta pa bo zaprto za tranzitni promet. Dostop stanovalcem, dostavi in drugim službam bo ves čas omogočen.

Zadnja faza del bo potekala na območju križišča Kolodvorske ceste pri Občini Kočevje.

M. K.

Zvočni zapisi Kočevski župan Vladimir Prebilič o prenovi Ljubljanske ceste Kočevski župan Vladimir Prebilič o prenovi Ljubljanske ceste