Mesec Košir s tremi zmagami v Novem mestu, dva državna rekorda pri mlajših članih

21.2.2022 | 09:50

Lovor Mesec Košir (vse fotografije: Peter Kastelic / AZS)

Vid Botolin

Jerneja Smonkar

Lia Apostolovski

Novo mesto - Lovro Mesec Košir (Mass) je drugi dan državnega članskega dvoranskega atletskega prvenstva v Novem mestu osvojil še dve zlati medalji. Sobotni zmagi v teku na 400 metrov je včeraj z 21,22 dodal še zmago na 200 metrov in v štafetni preizkušnji 4x400 metrov.

V tej zadnji disciplini dneva je ekipa ljubljanskega Massa s 3:14,95 izboljšala državni klubski rekord. Poleg Meseca Koširja so tekli še Jure Grkman, Svit Anže Požgaj in Samo Bergant.

Vid Botolin (Kladivar) je po zmagi prvi dan na 1500 metrov v nedeljo nastopil še na 3000 metrov in z 8:08,71 postavil nov dvoranski državni rekord za mlajše člane. Z 8:17,16 je bil drugi Jan Kokalj (Kladivar).

"Danes je bil moj cilj osvojiti zmago. Kokalj je res odličen tekač in vedel sem, da je v dobri formi. Na koncu je šlo res na nož in vesel sem, kako se je razpletlo," je nastop za Atletsko zvezo Slovenije ocenil Botolin.

V teku na 800 metrov je v odsotnosti Žana Rudolfa (Mass) brez težav slavil Jan Vukovič (Kladivar) z 1:50,48. Tilen Novak (Krka) je bil z 8,23 najhitrejši na 60 metrov z ovirami. Jan Luxa (Mass) je s 15,79 metra slavil v troskoku, Blaž Zupančič (Mass) je kroglo sunil 14,53 metra, njun klubski kolega Robert Renner pa je s palico preskočil 5,33 metra.

V ženskem teku na 800 metrov je od najboljših Slovenk nastopila le Jerneja Smonkar (Velenje), ki je v solo teku dosegla odličen čas 2:03,87, kar je tudi njen osebni rekord v dvorani. "Z današnjo tekmo sem super zadovoljna. Po dveh bolj taktičnih tekmah, kjer je bilo tudi nekaj prerivanja, sem se tokrat odločila, da v solo teku poskušam doseči čim boljši čas in je kar šlo," je bila zadovoljna Velenjčanka.

Maja Pogorevc (Slovenj Gradec) je osvojila naslov državne prvakinje na 200 metrov, kjer je bila s 24,54 druga za Srbkinjo Majo Ćirić (Mass), ob koncu dneva pa je do zlata prišla tudi v štafetnem teku 4x400 metrov, kjer so ji do zmage za AK Slovenj Gradec pomagale Gaja Korošec, Zala Sekavčnik in Lana Verhovnik (3:54,22).

V ženskem skoku v višino sta Lara Omerzu (Krka) in Lia Apostolovska (Mass) brez napak preskočili vse višine do vključno 1,85 metra. Odločala je letvica na 1,88 metra, ki jo je premagala le Apostolovska v drugem poskusu in izenačila dvoranski rekord za mlajše članice.

"V zadnjih dveh tednih sem veliko tekmovala, praktično sem hodila s tekme na tekmo. Formo sem stopnjevala in bila nekajkrat blizu meje 1,90 metra, podobno kot danes. Tudi z današnjim nastopom sem zadovoljna, skoki so bili tehnično dobro izvedeni," je povedala zmagovalka.

Joni Tomičić Prezelj (Olimpija) je v teku na 60 metrov z ovirami s časom 8,33 osvojila naslov državne prvakinje, za normo za dvoransko svetovno prvenstvo v Beogradu pa je bila prepočasna. S časom 8,25 je bila sicer najhitrejša Hrvatica Ivana Lončarek, ki tekmuje za Mass.

Urška Martinec (Pomurje) je bila prepričljivo najhitrejša v teku na 3000 metrov, Veronika Domjan (Ptuj), sicer državna rekorderka v metu diska, je slavila v suvanju krogle (13,77 m), mlada Brina Likar (Triglav) pa je v skoku v daljino slavila s 6,09 metra.

STA