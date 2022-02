Sonji Gole nov mandat na čelu družbe in skupine Adria Mobil

21.2.2022 | 14:10

Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil (foto: arhiv DL; M. Ž.)

Novo mesto - Nadzorniki novomeške Adrie Mobil, ki izdeluje paleto vozil za prosti čas in je od leta 2017 del francoske skupine Trigano, so dolgoletni generalni direktorici Sonji Gole 16. februarja podelili nov vodstveni štiriletni mandat. Nastopila ga bo 1. septembra. Goletova sicer Adrio Mobil uspešno vodi že 26 let, so danes sporočili iz družbe.

Goletova je vodenje Adria Mobil prevzela leta 1996, ko je bila ta v izrazito nezavidljivem stanju in na robu obstoja. V samih začetkih je postavila temelje nove strategije, ki jo je gradila na izvozni usmerjenosti, lastnemu razvojnemu znanju ter kakovosti in inovativnosti izdelkov.

Na teh izhodiščih je družba iz leta v leto dosegala boljše rezultate, blagovna znamka Adria pa je začela svoj vnovični pohod proti vrhu evropske panoge počitniških vozil, kjer je danes prepoznana kot ena najbolj zaželenih in inovativnih znamk na trgu.

Ob kontinuiranemu tehnološkemu razvoju ter nenehnemu produktnemu inoviranju pa voditeljski koncept Goletove temelji na kakovosti odnosa z vsemi ključnimi deležniki družbe. "Predvsem z zaposlenimi, ki so temelj uspeha in konkurenčnosti blagovne znamke in podjetja, ter kupci, ki so v Adriinih izdelkih vedno našli ustrezno rešitev za svoja pričakovanja."

"Pravilnost takšnega vodenja in strateških usmeritev Goletove potrjujejo predvsem rezultati, ki Adrio Mobil, danes eno najuspešnejših družb v skupini Trigano, uvrščajo med največja izvozna podjetja v Sloveniji oz. med najuspešnejše proizvajalce počitniških vozil v Evropi," so še zapisali v družbi.

Kot so iz podjetja sporočili pred tednom, obseg povpraševanja po izdelkih blagovne znamke Adria še vedno presega proizvodne zmogljivosti. Da bi ga zadovoljili, pa nameravajo v prvi polovici leta zaposliti 160 dodatnih sodelavcev.

V Adrii Mobil spomladi pričakujejo tudi postopno stabilizacijo razmer pri oskrbi z baznimi vozili, v okviru vlaganj v tehnološke izboljšave in nove proizvodne zmogljivosti pa načrtujejo dodatne zaposlitve, so pojasnili.

Z novimi zaposlitvami bodo hitreje zadostili povečanemu obsegu naročil. Posledično bodo hitreje dobavljali izdelke končnim uporabnikom in uresničili potencial, ki ga na trgu počitniških vozil uživa blagovna znamka Adria, so še dodali.

STA; M. K.