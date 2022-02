Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica odslej v upravljanju RIC Bela krajina

21.2.2022 | 20:00

Janez Weiss (RIC), Andrej Kavšek (župan), Barbara Papže Lavrič (direktorica RICa) in Klaudija Jaketič (RIC) (fotografije: RIC Bela krajina)

Janez Weiss in Andrej Kavšek

Črnomelj - V sklopu praznika občine je Občina Črnomelj Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica v upravljanje predala RIC-u Bela krajina. Upravljanje hiše in zbirke, ki predstavlja zgodovino Kanižarice in še posebno njenega premogovnika, edinega belokranjskega rudnika, je naloga in izziv, ki ga je RIC Bela krajina prevzel z veseljem, so sporočili danes iz zavoda.

140 let premogovništva v Beli krajini

Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica je sestavljen iz več celot. Osrednja razstava se ukvarja s prikazom geološke preteklosti (nastanka premoga) in zgodovine premogovnika Kanižarica (1857–1997) ter prikazom tehnološkega postopka rudarjenja, izvoza premoga na površino in ločevanja. Posebno vrednost pri prikazu tega drobca tehnične dediščine Bele krajine ima novo obnovljeni izvozni stop, ki je najbolj očitni simbol premogovnika, in umetni rudniški rov, v katerem obiskovalec dobi vpogled v zahtevno in fizično teško delo rudarja, kakor tudi različne načine stebričenja rovov ter izkopa premoga; nenazadnje lahko uzre tudi samega perkmandeljca ... Muzej v Kanižarici tako prikazuje 140 let premogovništva v Beli krajini, od skromnih začetkov v sredini 19. stoletja, do razvoja v tridesetih letih, in nato nastanka modernega rudnika v času po drugi svetovni vojni. V vsem je spomenik premogokopom in njihovemu trdemu delu, ki bo še naprej predstavljal njihovo zgodbo vsakokratnim domačim in tujim obiskovalcem, napovedujejo v RIC-u.

Rudnik 06 m

Obnovljen rudniški izvozni stolp

Občina Črnomelj je v preteklem letu obnovila tudi rudniški izvozni stolp v Kanižarici, ki je del muzeja. Obnova stolpa je predstavljala poseg v nepremično dediščino, zato so dela potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Opravili so zamenjavo dotrajanih kovinskih delov, vseh lesenih elementov strešne konstrukcije in lesenih delov izvoznega stolpa, peskanje jeklene konstrukcije stolpa ter nanos protikorozijske zaščite kovinske konstrukcije s temeljno barvo in zaključnim slojem. Vrednost obnove je znašala skoraj 90 tisoč evrov.

RIC Bela krajina tako sprejema zavezanost k nadaljnjemu razvoju te zanimive in enkratne belokranjske muzejske ustanove, napoveduje novi upravljalec. Med ostalim je predvidena obnova stalne postavitve s posebnim ozirom na najstarejšo zgodovino lokacije današnje Kanižarice, ki je z novimi raziskavami zgodovinskih virov postala veliko bolj poznana. Posebna pozornost bo ob temu namenjena družini Kanižar, Sigmundu in Mihaelu, pogumnima branilcema meje pred Turki, ki sta tamkaj posedovala stari t.i. »Kočevski dvor«. Bela krajina se lahko v vsem nadeja zanimivi in bogati obnovljeni muzejski kapaciteti, so še zapisali na RIC-u.

