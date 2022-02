Jazz in ti, Domen in elektronika

22.2.2022 | 07:30

Domen Gnezda v akciji (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - S pogovorom s kitaristom Domnom Gnezdo in njegovim solističnim koncertom se je začel programski cikel Jazz in ti, s katerim v Kulturnem centru Janeza Trdine širijo produkcijo festivala Jazinty skozi vse leto. »Z novim ciklom Jazz in ti bomo vsak mesec predstavili po enega glasbenika, vendar ne zgolj s koncertom. Vsak gost bo popoldne pred večernim koncertom pripravil predavanje oziroma delavnico, povezano s temo svojega koncerta, pred samim koncertom pa bo še pogovor z gostom,« pove vodja projekta Jazz in ti Liljana Jantol Weber. Umetniško vodstvo cikla sta prevzela mlada novomeška jazzista Domen Bohte in Ana Čop.

Kitarist Domen Gnezda, Ljutomerčan, ki je jazzovsko kitaro študiral v Celovcu in na slovitem Berklee College v Bostonu, se je prvim poslušalcem cikla Jazz in ti predstavil s prepletom zvoka električne kitare in elektronike, ki ga je povezal z video vizualizacijo Matica Sterleta, s katerim sodelujeta pri več projektih. Predstavi Domna Gnezde in Matica Sterleta bo 11. marca sledil koncert trobentača Igorja Matkovića, 8. aprila bo nastopil Tine Grgurevič - Bowrain, klavirsko pa bo obarvan tudi majski koncert vodilnega slovenskega jazzovskega pianista mlajše generacije Marka Črnčca. Spomladanski del cikla bosta zaključila saksofonist Boštjan Simon in domačin, bobnar Jaka Berger.

Pred prvim koncertom cikla Jazz in ti se je z gostom Domnom Gnezdo o njegovi glasbeni poti in ustvarjanju pogovarjala Maja Bahar. (foto: I. Vidmar)

Letošnja rdeča nit cikla je vloga tehnologije v sodobnih glasbenih praksah oziroma, kot se je izrazil umetniški vodja cikla Domen Bohte: »zvok mladosti in prihodnosti, kjer skušamo povezati tehnologijo in sodobne glasbene prakse, pa tudi ta celotni digitalni preobrat, ki se dogaja po vseh dejavnosti, tudi na glasbenem področju.« Rdeča nit naslednje sezone bo ljudska glasba v sodobnem času.

I. V.

