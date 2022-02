»Želimo, da je Bartog ponos lokalne skupnosti«

Trebnje - Podjetje Bartog, eno vodilnih na področju pnevmatik, rezervnih delov, dodatne opreme in servisiranja vseh vrst vozil v Sloveniji, je v začetku leta 2021 vstopilo v hrvaško skupino Tokić, s tem pa naredilo velik korak naprej v razvoju in poslovanju podjetja. Rezultati so že vidni, a izzivov ne manjka.



»Prihodki so lani zrasli za dobro petino, na 67 milijonov evrov, razširili smo prodajno mrežo, povečali prodajni asortima in povečali tržni delež. Primerno širitvi smo povečali tudi število zaposlenih, ukvarjamo pa se tudi z modernizacijo procesov ter izmenjavo dobrih praks znotraj skupine. Vlaganja v Bartogu so dosegla rekordnih skoraj 5 milijonov evrov, medtem ko je skupina Tokić lani v razvoj poslovanja vložila okoli 13 milijonov evrov,« pove direktor Sašo Šimec, ki mu mednarodnih poslovnih izkušenj ne manjka, v Bartog pa je prišel iz uprave Iskratela. »Bartog je danes podjetje, ki je vodilno kar na dveh segmentih - pnevmatike in avtodeli. Kot član skupine Tokić smo vodilni tudi v regiji, pripravljamo pa se na skok na avstrijski trg. Lani je Bartog prešel iz družinsko vodenega podjetja v profesionalno vodeno podjetje. Glede na to, da smo tudi del skupine, le-to prinaša tudi prilagoditve procesov in izmenjavo dobrih praks, ki morajo biti na ravni skupine usklajeni, saj lahko le tako delujejo učinkovito in uspešno. Zavedati se moramo, da za procesi stojijo zaposleni, ki morajo v prvi vrsti te spremembe razumeti in jih tudi sprejeti. Zato je vključenost naših sodelavcev v sooblikovanje bodočih procesov ključna,« poudarja Šimec.

Izmed 38 Bartogovih poslovalnic po vsej Sloveniji jih je kar 10 v Jugovzhodni regiji. Nahajajo se v Novem mestu, Mirni Peči, Trebnjem, Ivančni Gorici, Metliki, Črnomlju, Krškem, Brežicah, Sevnici in tudi v Ribnici. V teh poslovalnicah je skupno zaposlenih približno 30 ljudi, v industrijski coni Dolenja vas v Mirni Peči, kjer je Bartogov logistično – distribucijski center in tudi prostori uprave podjetja, pa je prav tako zaposlenih več deset Dolenjcev, Posavcev in Belokranjcev. »Poleg tega, da smo v minulem letu kupili prvo lastniško poslovalnico Bartoga v Novi Gorici, smo prenovili še deset drugih poslovalnic, med drugim tudi v Črnomlju in Metliki,« dodaja Šimec, sicer tudi sam Belokranjec. »Poleg poslovalnic smo vlagali še v dostavna vozila in logistiko, IT, širitev palete izdelkov, pa tudi v izobraževanje. «

Bartogov logistično distribucijski center v Industrijski coni Dolenja vas – Mirna Peč je nastal leta 2019. Skladišče obsega 12.800 m2, na več kot 11.000 paletnih mestih pa je dobrih 250.000 artiklov. »Blago iz logističnega centra Mirna Peč dnevno dostavljamo po vsej Sloveniji z več kot 70 dostavnimi vozili, v sodelovanju z matičnim podjetjem Tokić pa zagotavljamo dostavo tudi na področje Hrvaške in še v nekatere druge države. S svojo logistiko po vsej Sloveniji, torej tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, želimo čim bolj olajšati delo vsem serviserjem in s tem neposredno dvigniti raven storitve, varnosti in zadovoljstva vseh nas, udeležencev v prometu. Opravljamo storitev po najvišjih standardih, z globalno ponudbo, a domačo izvedbo.«

Ambiciozni načrti in tesna povezanost z lokalno skupnostjo

Kot poudarja Šimec, letos nadaljujejo z izboljševanjem procesov in kakovosti storitev, tako za končne stranke kot za partnerje. »Z dvigom standarda nadaljujemo z razvojem podjetja, ki bo v ponos ne le Dolenjski, temveč tudi standard v Sloveniji.« Tudi letos in v naslednjih letih v skladu s strategijo nadaljnje rasti podjetja načrtujejo rast števila zaposlenih, na nivoju skupine pa se spogledujejo tudi s širitvijo proti Avstriji in ostalim trgom. Še naprej si bodo prizadevali za zgledno sodelovanje z lokalno skupnostjo, občinama Mirna Peč in Trebnje, ter za dobre odnose s preostalimi sedmimi podjetji, ki delujejo v Industrijski coni Dolenja vas – Mirna Peč. »Želimo, da je Bartog ponos lokalne skupnosti!« poudarja Šimec.

Priložnosti tudi mladim

Poleg veliko izkušenih strokovnjakov imajo priložnost za delo tudi mladi. »Zavedamo se pomembnosti naše aktivne vloge pri soustvarjanju bodočih generacij. Tukaj mislim na predavanja naših ekspertov, možnosti praks dijakov/študentov, izobraževanja profesorjev ter kasneje možnosti delovnih praks in zaposlitev v našem podjetju. V skupini imamo zelo napreden tehnično-izobraževalni center, ki ga uporabljamo tako za izobraževanje naših ekspertov kot tudi dijakov in študentov. Kot podjetje smo aktivni v različnih združenjih, sodelujemo pa tudi z lokalno skupnostjo. Vse z namenom ustvarjati skupni boljši jutri za vse nas,« dodaja Šimec.

