Danes brez elektrike

22.2.2022 | 07:40

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRUGA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1, izvod Proti Božakovem;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Proti Božakovu.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK 2, izvod 3.DESNO V HRIB;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH, izvod 4.GOBNIK DESNO;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE, izvod 2.REPČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 08:00 in 12:00 na območju TP Čužnja vas, nizkonapetostno omrežje – Zaloka.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.