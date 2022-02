FOTO: Udor na Zadružni cesti

22.2.2022 | 09:40

Črnomelj - Fotografij s svetovnega spleta velikih udorov zemlje smo sicer že vajeni. Ponavadi prihajajo iz velikih mest, udori, tudi takšni velikanskih razsežnosti, se velikokrat pojavljajo sredi cest, pod katerimi denimo gradijo podzemno železnico, potekajo kanalizacijske cevi ipd. ...

Nekaj zelo podobnega, na srečo v manjši meri, pa se je zgodilo tudi v Črnomlju, na Zadružni cesti.

Očitno je krivec javna kanalizacija, saj so na fb profilu črnomaljske Komunale zapisali, da je promet popolnoma zaprt zaradi popravila okvare na javni kanalizaciji.

Zapora bo trajala predvidoma do 15. ure.

Kot so nam povedali pristojni na Komunali Črnomelj, so udor opazili že v soboto, luknja se je večala in danes so se torej odločili za sanacijo.

M. K.; foto: FB Komunala Črnomelj