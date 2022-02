V Beli krajini prizadevanja za več ločeno zbranih odpadkov - če ločujemo, tudi varčujemo

22.2.2022 | 12:40

Foto: Komunala Črnomelj

Črnomelj - V Beli krajini bi radi delež ločeno zbranih odpadkov v prihodnjih štirih letih zvišali za skupaj petino. V navedenem obdobju bi sicer radi ta delež letno povečevali za pet odstotkov, so povedali na včerajšnji okrogli mizi Ločevanje odpadkov v Beli krajini, ki sta jo ob občinskem prazniku pripravila gibanje Proteus in črnomaljska občina.

Da bi to dosegli, nameravajo vse deležnike v verigi zbiranja in ločevanja odpadkov oz. gospodinjstva, krajevne skupnosti, društva, komunalna podjetja in občine spodbuditi k doslednejšemu ločevanju odpadkov, je povedal črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Ponuditi nameravajo tudi konkretne rešitve za ločevanje in vnovično uporabo odpadkov ter rešitve za gradbene odpadke in sanacijo divjih odlagališč. Dogovoriti se bodo morali tudi o tem, kako bodo spremljali dosežene rezultate, je dodal župan.

Glede konkretnih rešitev je dejal, da so se dogovorili, da se bodo belokranjski župani, direktorji tamkajšnjih komunalnih podjetij in predstavniki okoljskega gibanja Proteus, da bi spremljali reševanje omenjenega problema, odslej srečevali na četrtletnih sestankih. Hkrati bodo skušali prebivalstvo čim bolj ozavestiti o pomenu ločevanja odpadkov in njihove vnovične uporabe. Radi bi jih podučili tudi o pravilnem ločevanju odpadkov, akcije pa nameravajo medobčinsko usklajevati.

Pri svojih prizadevanjih sicer računajo tudi na izkušnje od drugod. Denimo na izkušnje Komunalnega podjetja Vrhnika, na katerega območju po županovih besedah ločeno zberejo kar skoraj štiri petine odpadkov, medtem ko jih v občinah Črnomelj in Metlika zberejo do največ 45 odstotkov, je še navedel Kavšek.

Kot so opozorili organizatorji okrogle mize, se odgovoren odnos do odpadkov začne pri vsakem doma. Odlaganje odpadkov je sicer po njihovem najdražja oblika ravnanja z odpadki in tudi najmanj prijazna do okolja. Če uporabniki odpadke dosledno ločujejo, varujejo okolje in hkrati varčujejo. S sistematičnim ločevanjem komunalnih odpadkov pa si gospodinjstva lahko znižajo stroške, ki jih terja ustrezno ravnanje z njimi.

Z doslednim ločevanjem odpadkov je možno pridobiti tudi sorazmerno čiste frakcije, ki so primerne za vnovično uporabo, recikliranje ali energetsko izrabo, so še poudarili organizatorji pogovora.

Na okrogli mizi so sicer predstavili izkušnje in rešitve, ki jih pri reševanju omenjenega problema uporabljajo različna komunalna podjetja in ustanove.

STA; M. K.