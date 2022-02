MO Novo mesto podpira ustanovitev javne univerze; v Drgančevju kampus, v Podbrezniku znanstveni park

22.2.2022 | 10:30

Novo mesto ima besedah župana Gregorja Macedonija za javno univerzo tudi ustrezno infrastrukturo. (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto podpira prizadevanja za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, je po nedavnem prvem sestanku skupine za pripravo vloge za akreditacijo javnega visokošolskega zavoda oz. univerze s sedežem v Novem mestu povedal novomeški župan Gregor Macedoni. Novo mesto po njegovih besedah premore tudi ustrezno infrastrukturo zanjo.

Macedoni, sicer član skupine za pripravo vloge za akreditacijo, ki jo je imenovalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je po navedbah novomeške občine dejal, da v Novem mestu nadaljujejo prizadevanja za ustanovitev javne univerze, vključno z ustrezno kakovostno infrastrukturo.

Prvo srečanje delovne skupine za ustanovitev javne univerze v Novem mestu je nedavno potekalo na daljavo.

Ker gre za enega ključnih dolenjskih razvojnih projektov, pa je novomeška občina v preteklosti spodbujala in pomagala pri razvoju visokošolskih programov na področju industrijskega inženiringa, narave, kmetijstva in varstva okolja ter organizacijskih študij.

V Novem mestu so tako nastale Fakulteta za industrijski inženiring, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo Mesto in Fakulteta za organizacijske študije, je navedel.

Sicer pa so za izgradnjo univerzitetnega kampusa v Novem mestu na voljo občinska zemljišča v Drgančevju. Za to območje so leta 2005 izvedli mednarodni javni natečaj za urbanistično-arhitekturno rešitev. Pripravljena je idejna zasnova kampusa, za omenjeno območje pa so sprejeli tudi ustrezen občinski lokacijski načrt.

"Na območju Podbreznika je predviden prostor za izgradnjo znanstvenega parka, za kar je že izdelan idejni projekt, začeta je gradnja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje ter plačan komunalni prispevek. V pripravi je tudi javni razpis za delno preprojektiranje projekta," so še sporočili z novomeške občine.

M. K.