Občuten padec števila okužb: PCT pogoja (skoraj) ni več, zanimanja za testiranje tudi ne

22.2.2022 | 11:30

Covid točk je že precej manj ...

... kontejnerjev s testiranji ni ostalo veliko. (simbolni fotografiji; Bobo)

Ker se je s ponedeljkom poslovil pogoj PCT, je upadlo zanimanje za testiranje.

Hitri testi so brezplačni le še v določenih primerih - v dejavnostih, kjer se zahteva negativni izvid na koronavirus in pri osebah, ki so bili pozitivne na samotestiranju. V ponedeljek so zato opravili »le« dobrih 20.000 hitrih testov in 2300 PCR testov. Za primerjavo, prejšnji ponedeljek so opravili več kot 110.000 hitrih antigenskih testov. Posledično je odkritih manj pozitivnih, včeraj 2265, prejšnji ponedeljek 7156.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 70.781 primerov aktivnih okužb, kar je 8881 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 3330, kar je 689 manj kot dan prej, tudi število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še naprej upada in trenutno znaša 3355, kar je 421 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.263.574 ljudi, polno cepljenih pa je 1.217.619 oseb.

Bolnišnice

Neodvisno od metodologije testiranja je stanje v bolnišnicah, kjer se prav tako vztrajno manjša število hospitaliziranih zaradi covida.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 415 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 96, je objavila vlada.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih osem bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa sedem manj.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je 814, kar je 27 manj kot dan prej. Od skupnega števila jih je na navadnih oddelkih 285 s covidom-19, na intenzivnih pa 18. Po podatkih vlade je v ponedeljek umrlo 14 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 693 (včeraj 702) covidnih bolnikov, od katerih jih je 111 (včeraj 112) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). 14 bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 58 covidnih bolnikov, včeraj 60, 35 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo 26 covidnih bolnikov, včeraj 25, 13 jih je z vodilno diagnozo covida.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 48, Trebnje 28, Črnomelj 22, Kočevje, Šentjernej in Mirna Peč 9, Ribnica 8, Metlika in Škocjan 6, Žužemberk in Mokronog Trebelno 5, Dolenjske Toplice 4, Šmarješke Toplice, Mirna, Šentrupert, Semič in Sodražica 3

Posavje - Brežice 51, Krško 36, Sevnica 34, Radeče 13, Kostanjevica na Krki 3, Bistrica ob Sotli 2

M. K.