Črna kronika vikenda: po gostilnah se pretepali in pijani vozili

Policisti so med vikendom na številko policije 113 sprejeli 549 klicev, od tega je bilo 141 dogodkov takšnih, kjer je bilo potrebno posredovanje policije.

Na cestah pokalo kot za stavo



Policisti so obravnavali osemnajst prometnih nesreč z gmotno škodo ter dve z lažjimi poškodbami (obe sta se zgodili v petek).

V petek zvečer je 21-letni voznik v Zburah zaradi prevelike hitrosti zletel s ceste, se zaletel v drog javne razsvetljave in prevrnil na streho. Sprožili so se airbagi, voznik pa je iz avta prišel sam, nepoškodovan. Pri ogledu kraja nesreče so novomeški policisti ugotovili, da 21-letnik nima vozniškega dovoljenja, odrejeni preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,39 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avtomobila niso zasegli, saj je bil popolnoma uničen.

Prav tako v petek zvečer se je na cesti Šentjanž – Krmelj pijani voznik zaletel v drug avtomobil in s kraja peš odtaval. 31-letnega voznika so sevniški policisti izsledili nekaj minut zatem. Ker so posumili, da je k prometni nesreči prispeval tudi alkohol, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,88 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V petek zvečer, nekaj pred osmo uro, je na številko policije 113 poklical voznik osebnega avtomobila ter prijavil, da je vanj v Črnomlju trčil drug avto in odpeljal naprej. Zato je imel razlog, saj so policisti, ko so ga izsledili, ugotovili, da 32-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, odrejeni alkotest pa je pokazal 0, 61 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avtomobil so mu zasegli.

V soboto popoldne je na glavni cesti Sevnica – Krško, pri Impoljci, pijani 46-letni voznik osebnega avtomobila (odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,42 mg/l alkohola v izdihanem zraku) s prednjim levim delom trčil v zadnji levi del nasproti vozečega vozila, ki je pravilno vozil po svoji strani cesti. Vozili sta bili v prometni nesreči precej poškodovani, voznika sta jo odnesla s celo kožo. Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijani voznik je povzročil prometno nesrečo tudi v Veliki vasi. Krški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila v križišču izsilil prednost drugemu vozniku in trčil v njegov avto. Poškodovan ni bil nihče, policisti pa bodo 19-letnika kazensko ovadili zaradi suma nevarne vožnje. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,72 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V nedeljo dopoldne so krški policisti 43-letnemu vozniku zasegli osebni avtomobil, ker ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Naj so postali pozorni zaradi nezanesljive vožnje. Ko so ga ustavili in odredili preizkus alkoholiziranosti, so ugotovili vzrok – rezultat je pokazal 0,65 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Pretepali, zmerjali ...

Policisti so obravnavali enajst kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in enega v zasebnem prostoru.

V petek zvečer so brežiški policisti ob pomoči policistov sosednjih enot posredovali v Gazicah zaradi prijave pretepa. Po prvih ugotovitvah naj bi 52-letni kršitelj, vidno opit, kršil javni red in mir. Med ugotavljanjem okoliščin dogodka s kršitvijo ni prenehal, zato so ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Na kraju so bila tudi ekipa nujne medicinske pomoči, ki je oskrbela žensko z lažjimi poškodbami. Kako je do poškodbe prišlo, še ugotavljajo. Poškodovan je bil tudi 52-letnik, ki pa je zdravniško pomoč odločno odklonil.

V noči na soboto, nekaj po polnoči, je več patrulj posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na terasi gostinskega lokala na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je prišlo najprej do izzivanja in spodbujanja k pretepu ene skupine drugi skupini mladostnikov, ki so sedeli na terasi sicer zaprtega gostinskega lokala. Dogodek se je stopnjeval v izmenjavo udarcev. Med drugimi so se kršitelji nesramno in žaljivo obnašali do prisotnih deklet – eno so zmerjali z žaljivkami, ena pa je dobila udarec v glavo. Ker jih drugače niso mogli pomiriti, so dva kršitelja vklenili. Štirim udeležencem, starim od 18 do 27 let, so napisali plačilne naloge.

V noči na nedeljo so novomeški policisti zaradi kršenja javnega reda in miru odvzeli prostost 30-letniku. Slednji je pijan kršil javni red in mir na javnem kraju, vpil na drugo osebo in vanjo vrgel steklenico. Ukazov policistov ni upošteval, niti se ni pomiril, zato so ga vklenili in odpeljali v pridržanje do iztreznitve. Med postopkom so še ugotovili, da ga zaradi suma storitve kaznivih dejanj iščejo tudi ljubljanski policisti.

Mejne zadeve

Brežiški policisti in policisti specializirane enote za nadzor državne meje iz Brežic so v soboto zvečer na počivališču Zaloke, ob avtocesti Obrežje – Ljubljana, ustavili osebni avtomobil slovenskih tablic, ki ga je vozil 27-letni voznik iz Gorenjske. V postopku so ugotovili, da sta v avtu dva državljana Kosova, ki sta državno mejo prestopila izven mejnega prehoda in sta tudi sicer brez veljavnih dokumentov za prestop državne meje. Policisti so avtomobil zasegli, postopek z voznikom pa so prevzeli kriminalisti in slednjega tudi pridržali. Postopki še niso zaključeni.

