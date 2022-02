V MO Novo mesto prvi koraki v smeri trajnostnega razvoja

22.2.2022 | 14:50

Današnja novinarska konferenca (fotografije: I. Vidmar)

Peter Geršič

Mojca Žganec Metelko (KNOF)

Meta Potočnik (Vrtec Pedenjped)

Novo mesto - V Mestni občini Novo mesto so s sodelovanjem v mednarodnem partnerskem projektu CircLocal lani naredili prve korake v smeri zelenega krožnega gospodarstva. Pri tem je sodeloval tudi otroški vrtec Pedenjped, korake, ki jih v smeri trajnostnega razvoja na Novomeškem ubirajo še nekateri drugi, pa so predstavili na današnji novinarski konferenci.

Novomeška občina je v okviru nizozemsko-portugalsko-slovenskega enoletnega projekta CircLocal lani podpisala pogodbo za prvo skupno naročilo higienskega papirja, izdelanega iz lokalno zbrane in reciklirane kartonske embalaže, je pojasnil njegov vodja na novomeški občini Peter Geršič.

Šlo je za ukrep, s katerim želijo prispevati k vzpostavitvi zelenega krožnega gospodarstva. Za izmenjavo oz. prenos znanja in tovrstnih izkušenj, posebej pa je bilo pri tem pomembno, da so v projekt vključili številne dejavnosti drugih deležnikov v občini in da so znotraj projekta združili vse pomembne deležnike na področju krožnega gospodarstva v Mestni občini Novo mesto ali celo v jugovzhodni Sloveniji.

S temi so začeli okrepljeno sodelovati. Snujejo tudi tovrstne nove skupne projekte, ki so jih prijavili za evropsko sofinanciranje. Vzpostavili so informacijsko spletno stran NoviKrog in izdali brošuro Krožno gospodarstvo - od teorije k praksi, je še navedel Geršič.

Zeleno usmerjen vrtec

Pri projektu CircLocal je sodeloval tudi novomeški otroški vrtec Pedenjped, ki je s skupaj s 750 otroki in 150 zaposlenimi največji tovrstni regijski zavod.

Po besedah njegove ravnateljice Mete Potočnik je vrtec zeleno usmerjen. Za ukrepe v tej smeri, varovanje okolja, energetsko varčnost, ločevanje odpadkov in njihovo recikliranje z vnovično uporabo želijo navdušiti svoje varovance in prek teh morda vplivati tudi na mnenje in navade njihovih staršev.

V Pedenjpedu sicer me drugim zbirajo različno še uporabno gradivo od odpadnega papirja do tekstila. Denimo blago, iz katerega izdelujejo otroške copate, slinčke ali celo pustna oblačila. V vrtčevskih sanitarijah uporabljajo reciklirani higienski papir. Načrtujejo tudi druge ukrepe v smeri trajnostnega razvoja, je še napovedala Potočnikova.

Knof in Stara šola

V Novem mestu z butikom vnovične uporabe oblačil Stara šola deluje tudi podružnica posavskega zavoda Knof, na novomeški Fakulteti za informacijske študije pa so v okviru študentskega projekta leta 2017 izdelali spletno orodje e-simbioza, s katerim so želeli vzpostavi spletno okolje v pomoč deležnikom krožnega gospodarstva, so še povedali na novinarski konferenci.

STA; M. K.