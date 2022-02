SB NM - lani odšlo pet internistov, zdaj odhajata dve pediatrinji

22.2.2022 | 17:00

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je lani poslovala z nekaj več kot 2,78 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Po opravljeni sanaciji je peto leto zapored poslovala pozitivno, njeni prihodki pa so v zadnjih petih letih s 56 milijonov zrasli na 88 milijonov evrov. Letos načrtuje za 31 milijonov evrov naložb, so sporočili iz bolnišnice.

Na lansko poslovanje novomeške bolnišnice so vplivali predvsem epidemija covida-19, aneksi h kolektivnim pogodbam za medicinske sestre in dvig cen energentov, navaja poročilo, ki ga je svet zavoda obravnaval in sprejel v ponedeljek.

V bolnišnici so od začetka epidemije do danes oskrbeli skoraj 2000 covidnih bolnikov, 300 pa so jih zdravili na intenzivnem covidnem oddelku. Danes so imeli v oskrbi še 60 covidnih bolnikov, od teh šest na intenzivnem oddelku.

Bolnišnica je sicer kljub epidemiji uresničila načrtovane prihodke in obvladala stroške. Sproti plačuje vse obveznosti in znatno vlaga v razvoj bolnišnice, je dodalo njeno vodstvo.

Največje kadrovske izzive imajo na področju internistične urgence. Zaradi preobremenjenosti z delom v urgentnem centru je bolnišnico lani zapustilo pet zdravnikov internistov, letos pa sta zaradi podobnih razlogov odhod napovedali dve pediatrinji.

Vodstvo bolnišnice je sicer svetu zavoda predstavilo "ambiciozen finančni načrt" za tekoče leto, ki pozitivno poslovanje predvideva tudi letos. Bolnišnica bo tudi nadaljevala pospešeno naložbeno vlaganje, s čimer bo sledila ukrepom zagotavljanja večje dostopnosti storitev, večje varnosti in prilagajanja demografskim spremembam, posodabljanju medicinske in informacijske opreme z digitalizacijo ter ohranjanju dolgoročne vzdržne, kakovostne in socialno naravnane zdravstvene oskrbe.

"Poudariti je treba, da bomo zastavljene načrte izvajali v razmerah, ko je v državi še vedno prisoten covid-19, ki lahko še tako dobro zastavljene načrte spremeni," so opozorili.

Skrbi in prizadevanja bodo tudi letos usmerili v zagotavljanje ustrezne strukturne uravnoteženosti kadra. Predvsem bodo skušali pridobiti kader za delo v internistični urgenci in pediatriji. Sistemske ukrepe na tem področju pa pričakujejo od ministrstva za zdravje. Sicer pa bodo morali letos v najkrajšem možnem času nadoknaditi zaradi epidemije odpovedane zdravstvene storitve in hkrati izvajati redne.

"Čaka nas zahtevno obdobje po epidemiji, ko bomo morali z dodatnimi napori doseči izboljšano dostopnost in posledično ohranjati vzdržne čakalne vrste ter pospešeno investirati v razvoj bolnišnice, saj je epidemija še bolj razkrila vse pomanjkljivosti zdravstva," so še zapisali v novomeški bolnišnici.

M. K.