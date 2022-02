Škof dr. Andrej Saje na Grozdetovem kraju molil za spravo in sožitje

23.2.2022 | 12:20

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje na Grozdetovem svetem kraju

Škof Saje je z mokronoškim župnikom in dekanom trebanjske dekanije Klavdiom Peterco molil za žrtve vojne in revolucije, za spravo in sožitje v našem narodu.

Novo mesto, Mirna - Novomeški škof dr. Andrej Saje je pred dnevi poromal na kraj najdbe trupla blaženega Alojzija Grozdeta ob potoku Vejerščica pod gradom Mirna.

Danes namreč mineva 79 let, odkar so ga tam kot 19-letnega fanta več tednov po smrti našli otroci – mučeniško smrt je pretrpel 1. januarja 1943. Že zelo kmalu po smrti so se mu ljudje v molitvi priporočali. Lojze Grozde je bil kot drugi Slovenec - prvi je Anton Martin Slomšek – leta 2010 uradno razglašen za blaženega.

Ob križu in kapelici s fatimsko Gospo je škof Saje skupaj z mokronoškim župnikom in dekanom trebanjske dekanije Klavdiom Peterco molil za žrtve vojne in revolucije, za spravo in sožitje v našem narodu. Ker je čas informativnih dni, je blaženemu Alojziju, za katerega življenjepisci pišejo, da je razmišljal o duhovniškem poklicu, priporočil vse, ki se v teh dneh odločajo za duhovne poklice.

Da je kraj najdbe Grozdetovega trupla obiskan, govorijo cvetje, sveče, podobice, rožni venčki, fotografije in drugi tam puščeni predmeti.

L. Markelj, foto: Škofija Novo mesto